Akylas: Το φαινόμενο «FERTO» που έγινε viral και διεκδικεί την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision

Με το σύνθημα «Φέρ’ το μας, Ακύλα» να κατακλύζει το TikTok, το Instagram και τα σχόλια στο YouTube, ο Ακύλας Μυτιληναίος, γνωστός καλλιτεχνικά ως Akylas, βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο της νεανικής ποπ κουλτούρας.

Το τραγούδι του με τίτλο «FERTO», που βρίσκεται πίσω από τη viral τάση, ξεκίνησε ως συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για τη Eurovision και εξελίχθηκε σε ένα απρόσμενο διαδικτυακό φαινόμενο, με έντονη απήχηση κυρίως σε πολλούς χρήστες των social media. Παράλληλα, η δυναμική του τραγουδιού αποτυπώνεται και στην άνοδο που καταγράφει στις στοιχηματικές αποδόσεις για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της απήχησης: μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του, το βίντεο στο YouTube ξεπέρασε τις 200.000 προβολές, ενώ σήμερα μετρά ήδη 1.121.606 προβολές, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις για νέο καλλιτέχνη και για συμμετοχή που ξεχώρισε ανάμεσα σε συνολικά 27 υποψηφιότητες.

Η πορεία του Akyla πριν το «FERTO»

Ο Ακύλας Μυτιληναίος κατάγεται από τις Σέρρες και είναι απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Σερρών, όπου έκανε τα πρώτα του οργανωμένα βήματα στο τραγούδι. Παρότι η μουσική ήταν πάντα παρούσα στη ζωή του, αρχικά επέλεξε έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο: σπούδασε μαγειρική στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκε για χρόνια σε επαγγελματικές κουζίνες και γνωστές αλυσίδες εστίασης. Τα τελευταία 4–5 χρόνια ζει στην Αθήνα, όπου εργάστηκε παράλληλα ως μάγειρας, μέχρι να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική.

Ο Akylas έχει εμφανιστεί και στο The Voice, στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να προσελκύει κοινό στα social media μέσα από διασκευές τραγουδιών, συχνά συνοδεία γιουκαλίλι.

Η απόφαση να εγκαταλείψει την κουζίνα και να κυνηγήσει το όνειρό του αποδείχθηκε καθοριστική. Μέσα από viral διασκευές στο TikTok άρχισε να χτίζει σταδιακά το κοινό του, διαμορφώνοντας τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα. Παράλληλα, έχει περάσει από θεατρικά εργαστήρια, στοιχείο που αποτυπώνεται καθαρά στον τρόπο με τον οποίο στήνει τις live εμφανίσεις του, με έντονη έμφαση στο performance και την εκφραστικότητα.

https://www.instagram.com/reel/DO8GhEpjaBJ/

Καλλιτέχνης πλέον της Minos EMI, γνώρισε ευρύτερη αναγνωρισιμότητα το 2024 μέσα από το hit single «Ατελιέ», που σηματοδότησε καμπή στην καλλιτεχνική του πορεία.

Από το κρουαζιερόπλοιο στη σκηνή

Όπως έχει δηλώσει στην ΕΡΤ, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή του έπαιξε η διετής εμπειρία του σε κρουαζιερόπλοιο, όπου τραγουδούσε καθημερινά ρεπερτόριο που εκτεινόταν από ντίσκο μέχρι ροκ. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συνεχής έκθεσή του σε εμφανίσεις στον δρόμο, καθώς σε εκπαιδεύουν στην απόρριψη , που - όπως έχει πει - λειτούργησαν ως σχολείο αντοχής και επιμονής.

Το προσωπικό μήνυμα πίσω από το FERTO

Μιλώντας για το τραγούδι του, ο ίδιος έχει εξηγήσει πως όταν ανακοινώθηκε η επιστροφή του εθνικού τελικού, αποφάσισε συνειδητά να γράψει ένα τραγούδι για τη Eurovision με «ανεβαστικό» χαρακτήρα, χωρίς να εγκαταλείψει τα βιώματά του.

Το FERTO, όπως έχει αναφέρει, αντλεί από προσωπικές εμπειρίες και από τη διαδρομή «από την έλλειψη, στην επιτυχία», θέλοντας να μεταφέρει ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους γονείς του, αλλά και σε όλους τους γονείς που προσπαθούν, παρά τις δυσκολίες, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

«Τα έχει κάνει όλα μόνος του»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του πατέρα του, Βασίλη Μυτιληναίου, στην εκπομπή Breakfast@Star. Όπως αποκάλυψε, λόγω αναπηρίας δεν μπορούσε να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια, τονίζοντας ότι ο Ακύλας κατάφερε όσα κατάφερε χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από τους γονείς του.

https://www.instagram.com/reel/DTum65oCkVg/

«Ο γιος μου είναι μόνος του. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε σε τίποτα οικονομικά», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο Akylas δεν είχε ποτέ ως μοναδικό στόχο τη Eurovision, αλλά την καλλιτεχνική έκφραση. Από μικρός, όπως είπε, ήθελε να εκφράζεται, να εμφανίζεται, ακόμη και να γίνει ηθοποιός, προσπαθώντας να εισαχθεί στο Εθνικό Θέατρο.

«FERTO» στη σκηνή

Το «FERTO» συνεχίζει να υπάρχει ως ένα σύνθημα στα social media, αλλά εξελίσσεται σε σημείο καμπής για έναν νέο καλλιτέχνη που φαίνεται να διαθέτει τόσο κοινό όσο και καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος, η απήχηση δείχνει ότι ο Akylas έχει ήδη κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στο κοινό.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η εμφάνισή του στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision, όπου θα κριθεί αν θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό.

