Eurovision 2026: Τα προγνωστικά εκτόξευσαν την Ελλάδα στο top 5 - Ποια θέση της δίνουν

Εκτοξεύτηκε η Ελλάδα στα προγνωστικά της Eurovision 2026, μόλις λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση των τραγουδιών που θα διαγωνιστούν στον Εθνικό Τελικό.

Η χώρα μας, η οποία αρχικά βρισκόταν στην 15η θέση των στοιχημάτων για νίκη, πλέον κατατάσσεται στην 4η.

prognostika-eurovision.jpg

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ, ακολουθεί η Φινλανδία, ενώ στην τρίτη φιγουράρει η Σουηδία. Την πεντάδα συμπληρώνει η Ουκρανία. Ακολουθούν η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Δανία και στη δέκατη θέση εμφανίζεται η Γαλλία.

Φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας είναι μέχρι στιγμής ο Akylas με το «Ferto». Το τραγούδι έχει ξεπεράσει το 1.000.000 προβολές στο YouTube, ενώ έχει προκαλέσει φρενίτιδα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

