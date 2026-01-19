Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

Tα τραγούδια που ξεχώρισαν στον Β΄Ημιτελικό των ημιτελικών της Eurovision στην Ελλάδα 

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube
Η Ελλάδα κινείται σε φουλ ρυθμούς Eurovision καθώς η ώρα των ημιτελικών πλησιάζει, ενώ το Σαββατοκύριακο είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τα 28 τραγούδια που θα διεκδικήσουν το χρυσό εισιτήριο για την ελληνική εκπροσώπηση στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Από τον Α΄Ημιτελικό τις εντυπώσεις έχει κλέψει ο Ακύλας με το «Ferto» καταφέρνοντας το πρώτο 24ωρο να συγκεντρώσει 210.000 προβολές, ενώ πλέον έχει σχεδόν διπλασιάσει την απήχησή του μετρώντας 397.000 προβολές στο Youtube.

Στον Β΄Ημιτελικό με βάση τις προβολές στο Youtube ένα είναι το τραγούδι που ξεχώρισε και «κοιτάζει στα μάτια» τα εξαιρετικά δημοφιλή τραγούδια του Ακύλα, της Marseux και της Ευαγγελίας.

Λόγος γίνεται για το τραγούδι του Good Job Nicky με τίτλο «Dark Side of the» Moon, συγκεντρώνοντας 176.000 προβολές μέσα σε 24ώρες.

Ακολουθεί στη δεύτερη θέση με αρκετά μεγάλη διαφορά το τραγούδι του ZAF με τίτλο «Asteio» με συνολικά 77.000 προβολές, ενώ την τρίτη θέση από τα τραγούδια του Β΄Ημιτελικού κατακτά το τραγούδι των παλιών γνώριμων και έμπειρων από παλαιότερη συμμετοχή τους στη Eurovision, Koza Mostra με τίτλο «Bulletproof» και 44.000 προβολές.

Δείτε αναλυτικά και τα 14 τραγούδια του Β' Ημιτελικού μέσα σε 24 ώρες

1) «Dark Side of the Moon», Good Job Nicky - 177.000 προβολές

2)«ASTEIO», ZAF - 71.000 προβολές

3)«Bulletproof», KOZA MOSTRA - 44.000 προβολές

4)«No more drama», KIANNA - 44.000 προβολές

5)«Labyrinth», Mikay - 36.000 προβολές

6)«Anatello», TIANORA - 36.000 προβολές

7)«Mad About It», D3lta - 34.000 προβολές

8)«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Marika - 24.000 προβολές

9)«AGAPI», RIKKY - 22.000 προβολές

10)«SABOTAGE», leroybroughtflowers - 17.000 προβολές

11)«Back in the game», GARVIN - 16.000 προβολές

12)«Whatcha Doin To Me », Victoria Anastasia - 16.000 προβολές

13)«Set Everything On Fire », BASILICA- 15.000 προβολές

14)«You are the Fire », Stella Kay- 15.000 προβολές

