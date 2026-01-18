Eurovision 2026 – Εθνικός τελικός: Ακούστε τα 14 τραγούδια του B’ ημιτελικού

Το απόγευμα της Κυριακής, μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», ακούσαμε ολοκληρωμένα τα 14 τραγούδια του Β’ ημιτελικού για την ελληνική εκπροσώπηση της Eurovision.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο πρώτος ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο δεύτερος την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ο τελικός, όπου θα μάθουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision της Βιέννης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad about it», D3lta

«Αστείο», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Τα 14 προαναφερθέντα, με τα 14 κομμάτια που ακούσαμε χθες, θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς. Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).

