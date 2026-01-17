Eurovision 2026: Ακούστε, για πρώτη φορά, ολόκληρα τα 14 τραγούδια του Α’ ημιτελικού
Το απόγευμα του Σαββάτου, μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», ακούσαμε για πρώτη φορά ολόκληρα τα 14 τραγούδια των υποψηφίων του Α’ ημιτελικού, που θα διεκδικήσουν εισιτήριο για τον εθνικό τελικό.
Αύριο, Κυριακή, θα παρουσιαστούν τα υπόλοιπα 14 κομμάτια του Β’ ημιτελικού.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο πρώτος ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο δεύτερος την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ο τελικός, όπου θα μάθουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision της Βιέννης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
1.«The other side», Alexandra Sieti
2.«Drop It», THE Astrolabe
3.«Aphrodite», Desi G
4.«Ferto», Ακύλας
5.«Parea», Evangelia
6.«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
7.«Slipping Away», Niya
8.«Χάνομαι», Marseaux
9.«Άλμα», Rosanna Mailan
10.«Europa», STEFI
11.«The Songwriter», Revery
12.«Chaos», Dinamiss
13.«YOU & I», STYLIANOS
14.«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
