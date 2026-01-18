Τερζής: Σε λίγες ημέρες το νέο του τραγούδι - Όλες οι λεπτομέρειες για τη δισκογραφική επιστροφή

Ο Πασχάλης Τερζής θα επιστρέψει δισκογραφικά με ένα καινούργιο τραγούδι μετά από αρκετά χρόνια αποχής.

Ο Αντώνης Γούναρης, που έχει αναλάβει την ενορχήστρωση του κομματιού αυτού μίλησε στην τηλεόραση του Open γι’ αυτή τη δισκογραφική επιστροφή του Πασχάλη Τερζή.

«Θα είμαι ο ενορχηστρωτής του νέου τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή. Είναι ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ακούσαμε πάλι τη φωνή του Πασχάλη…Θα ακούσετε κι εσείς όταν κυκλοφορήσει πόσο καλά τραγουδάει ο Πασχάλης Τερζής…Ετοιμάζουν και το video clip, όταν είναι έτοιμο, θα βγει το τραγούδι» δήλωσε ο Αντώνης Γούναρης.

«Δεν τον ενδιαφέρει πια τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά μπροστά σε κόσμο…Είναι σε μια πολύ καλή φάση και είμαστε χαρούμενοι γιατί τον ακούμε όπως τον ξέρουμε.. Το τραγούδι είναι έτοιμο. Είναι πολύ καλό. Είναι από αυτά που λείπουν από τη δισκογραφία. Ο Θεός έδωσε ένα χάρισμα στον Πασχάλη Τερζή. Θα ακούσουν οι τραγουδιστές πώς πρέπει να είναι κανονικά ένα λαϊκό τραγούδι. Δεν έχουμε ακόμα τίτλο…», πρόσθεσε.

«Και να μην το λέει, σίγουρα του λείπει ο κόσμος και το χειροκρότημα. Σε όλους λείπει να παίρνουν αγάπη από τον κόσμο. Όταν βρισκόμαστε δε συζητάμε τόσο πολύ, πιο πολύ τραγούδαει. Στο μυαλό του έχει πάντα το τραγούδι. Στην υγεία του είναι μια χαρά. Έχει το κτήμα του και εκεί φτιάχνει τα δικά του τα διάφορα» είπε τέλος ο Αντώνης Γούναρης.

