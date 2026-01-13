Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής - Η συγκινητική ανάρτηση του Χρήστου Νικολόπουλου

Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει στη δισκογραφία, έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας με ένα τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες με τον ίδιο και τον σπουδαίο ερμηνευτή από πρόβες τους.

«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη τής Καρδιάς μας», έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο Πασχάλης Τερζής και ο Χρήστος Νικολόπουλος / Πηγή: Tik Tok

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ αγαπημένος μου φίλος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας λείπει πολύ. Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη Τερζή. Ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο του δίσκο και του είχα πει “θα πας πολύ καλά” και μου απάντησε “όλοι τα ίδια μου λένε, αλλά κανείς δε με βοηθάει”. Του είπα ότι θα τον βοηθήσω, κάναμε τον πρώτο δίσκο και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο. Πραγματικά το άξιζε. Κατόρθωσα και μπόρεσα και τραγούδησε ένα νέο τραγούδι μου. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη νέα συνεργασία τους.

