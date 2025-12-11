Πασχάλης Τερζής: Η μεγάλη επιστροφή - Κυκλοφορεί σύντομα νέο τραγούδι

Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει στη μουσική σκηνή με νέο τραγούδι, σε σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου. Ο καταξιωμένος συνθέτης αποκάλυψε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια νέα δουλειά του δημοφιλούς λαϊκού ερμηνευτή.

Καλεσμένος στην εκπομπή της Χριστίνας Βίδου στον ΣΚΑΪ, ο Χρήστος Νικολόπουλος αναφέρθηκε με σεβασμό και συγκίνηση στον Πασχάλη Τερζή. Τόνισε πόσο σημαντική ήταν η συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας ότι ο Τερζής αποτελεί έναν ξεχωριστό άνθρωπο και αφοσιωμένο οικογενειάρχη.

Ο Νικολόπουλος υπήρξε καθοριστικός για την καριέρα του Πασχάλη, καθώς ήταν ο πρώτος που πίστεψε στο ταλέντο του και του έδωσε την ευκαιρία να κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο. Αυτή η στήριξη συνέβαλε αποφασιστικά στην καθιέρωση του Τερζή στη λαϊκή μουσική σκηνή.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Χρήστου Νικολόπουλου, πολύ σύντομα το κοινό θα ακούσει το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή. Αυτή η ανακοίνωση δημιουργεί προσδοκίες για μια νέα μουσική επιστροφή που θα ενισχύσει τη θέση του αγαπημένου λαϊκού καλλιτέχνη στην ελληνική δισκογραφία.