Βόρεια Κορέα: Κατηγορεί την Σεούλ για παραβίαση του εναέριου χώρου της

«Ακόμα και μετά την αλλαγή καθεστώτος… (η Νότια Κορέα) εξακολουθεί να προβαίνει σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες με drones κοντά στα σύνορα», αναφέρει το KCNA

Newsbomb

Βόρεια Κορέα: Κατηγορεί την Σεούλ για παραβίαση του εναέριου χώρου της
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βόρεια Κορέα ανέφερε χθες Σάββατο ότι ένα νοτιοκορεατικό drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της στις 4 Ιανουαρίου, παραβιάζοντας την κυριαρχία της.

Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA που επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο, το drone προερχόταν από την πόλη Ίντσον της Νότιας Κορέας και διένυσε μια απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων προτού καταρριφθεί στη Βόρεια Κορέα.

Το drone ήταν εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης για την καταγραφή σημαντικών εγκαταστάσεων στη Βόρεια Κορέα, μεταδίδει το KCNA.

«Ακόμα και μετά την αλλαγή καθεστώτος… (η Νότια Κορέα) εξακολουθεί να προβαίνει σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες με drones κοντά στα σύνορα», αναφέρει το KCNA, χαρακτηρίζοντας τη Νότια Κορέα ως τον «κυριότερο εχθρό» για τη χώρα.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει απορρίψει κάθε προσπάθεια προσέγγισης από την πλευρά της Σεούλ μετά την ανάληψη της προεδρίας της Νότιας Κορέας από τον Λι Τζε Μιουνγκ. Ο Λι είχε δεσμευτεί να καταβάλει προσπάθειες για διάλογο με την ηγεσία της Βόρειας Κορέας, με στόχο την εκτόνωση των εντάσεων στην κορεατική χερσόνησο.

Οι νοτιοκορεατικές αρχές «δεν είναι ποτέ σε θέση να αποφύγουν την ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης», αναφέρει το δημοσίευμα του KCNA.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:51ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: το παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Κατηγορεί την Σεούλ για παραβίαση του εναέριου χώρου της

01:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: "Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα", δηλώνει ο Τραμπ

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Να εγκαταλείψουν την πόλη όσοι μπορούν ζητά ο δήμαρχος - Η μισή πόλη χωρίς θέρμανση - Νέες επιθέσεις τώρα από drones

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

23:56ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανοικοδόμηση 800 δισ. για την Ουκρανία: Oι ΗΠΑ μπροστά, η Ευρώπη… θεατής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε χειμέριο λήθαργο οι αρκούδες στο Νυμφαίο: Η διαφορά θηλυκών-αρσενικών και η ξεχωριστή προσπάθεια της Αλεξάνδρας

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Ράιαν Τσεν, ο «Κινέζος Τραμπ» που έγινε viral στο TikTok

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το «δώρο» της Πρωτοχρονιάς στο ΠΑΓΝΗ: Η μάχη με τη σπάνια παθολογία και η νίκη των γιατρών

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο – Μεταβαίνουν στο νησί εθελοντές με σκυλιά και drones

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Αντέδρασε και επέστρεψε στις νίκες

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα πετύχει συμφωνία για τη Γροιλανδία, «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν - «Δείξτε αυτοσυγκράτηση»

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σενάρια για πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο – Υπό ασφυκτική πίεση ο Λεκορνί

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:45ΚΑΙΡΟΣ

«Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Να εγκαταλείψουν την πόλη όσοι μπορούν ζητά ο δήμαρχος - Η μισή πόλη χωρίς θέρμανση - Νέες επιθέσεις τώρα από drones

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου», λέει ο αδελφός των δύο κοριτσιών - Τα πρώτα λόγια των θυμάτων

20:50ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» το Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή - Θα κατηγορηθούν για «μοχαρέμπε» 

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Επέστρεφε από το σχολείο και έπεσε πάνω της ο σταυρός του φαρμακείου», λέει ο πατέρας της 16χρονης

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το ΙΧ «καρφώνεται» με ταχύτητα στην κολόνα του τραμ - Πώς έγινε το τροχαίο

17:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν από τις 12 Ιανουαρίου

18:12ΚΟΣΜΟΣ

F1 Ferrari: το νέο μονοθέσιο θα ονομάζεται SF-26 - «Αρχίζει μια νέα εποχή»

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

14:18WHAT THE FACT

Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ