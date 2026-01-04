Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο στην Θάλασσα της Ιαπωνίας

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, γνωστής επίσης ως Θάλασσας της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο αγνώστου τύπου προς την Ανατολική Θάλασσα», ανέφερε η πηγή αυτή.

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε και αυτό ότι εντόπισε την εκτόξευση φερόμενου βαλλιστικού πυραύλου, ο οποίος κατέπεσε περί τις 08:08 (τοπική ώρα· 01:08 ώρα Ελλάδας), χωρίς να διευκρινίσει πού.

Η πυραυλική δοκιμή καταγράφεται καθώς ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έχει τελευταία πολύ ορατή παρουσία στις προσπάθειες της χώρας του να ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει το οπλοστάσιό της.

Επισκέφθηκε ναυπηγείο όπου κατασκευάζεται υποβρύχιο με πυρηνική πρόωση, διέταξε να αυξηθεί η εθνική παραγωγή πυραύλων και η κατασκευή εργοστασίων για την παραγωγή στρατιωτικού υλικού, επέβλεψε τη δοκιμή δυο πυραύλων τύπου κρουζ μακρού βεληνεκούς και διαλάλησε την ισχύ νέων πολλαπλών εκτοξευτήρων ρουκετών.

Γενικά, η Πιονγκγιάνγκ έχει επιταχύνει τις οπλικές δοκιμές της τα τελευταία χρόνια.

Προχώρησε στην προηγούμενη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου την 6η Νοεμβρίου, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε πράσινο φως σε σχέδιο της Νότιας Κορέας να ναυπηγήσει δικό της πυρηνοκίνητο υποβρύχιο.

Η Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με αναλυτές, έχει σκοπό να βελτιωθούν οι δυνατότητές της να εξαπολύει πλήγματα ακριβείας, να δοκιμάσει όπλα προς εξαγωγή στη Ρωσία και να δείξει πως αψηφά τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να διεξαχθεί το πρώτο συνέδριο του Κόμματος Εργατών της Κορέας, του μοναδικού στη Βόρεια Κορέα, έπειτα από πέντε χρόνια, που θα είναι επικεντρωμένο στην οικονομική και αμυντική πολιτική.

Ο κ. Κιμ επισκέφθηκε χθες εργοστάσιο παραγωγής τακτικών κατευθυνόμενων όπλων, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, προσθέτοντας ότι διέταξε να αυξηθεί το παραγωγικό δυναμικό 2,5 φορές.

