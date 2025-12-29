Βόρεια Κορέα: Προχώρησε σε δοκιμές πυραύλων κρουζ μακρού βεληνεκούς

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δυο δοκιμές πυραύλων κρουζ μακρού βεληνεκούς

Βόρεια Κορέα: Προχώρησε σε δοκιμές πυραύλων κρουζ μακρού βεληνεκούς
ΚΟΣΜΟΣ
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δυο εκτοξεύσεις πυραύλων κρουζ μακρού βεληνεκούς προς την κατεύθυνση της θάλασσας, ανέφερε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, που διεξήχθη χθες Κυριακή (28/12) και φέρεται να ήταν η πρώτη του είδους από τον Νοέμβριο, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε τις εκτοξεύσεις και κάλεσε να υπάρξει «απεριόριστη και συνεχής ανάπτυξη» των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Αρχικά το πρακτορείο αναφέρθηκε σε μια εκτόξευση, προτού διευκρινίσει πως εκτοξεύτηκαν δυο πύραυλοι προς την κατεύθυνση της Κίτρινης Θάλασσας (δυτικά). Σκοπός της άσκησης ήταν να αποτιμηθεί «η δυνατότητα ανταπόδοσης» πλήγματος και «το αξιόμαχο των μονάδων που είναι εφοδιασμένες με πυραύλους μακρού βεληνεκούς», διευκρίνισε το KCNA.

korea.jpg

Το κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε επίσης φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται πύραυλοι καθώς εκτοξεύονται και καθώς πετυχαίνουν τους στόχους. Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν χθες στις 08:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 ώρα Ελλάδας) από τον νομό Σουνάν, κοντά στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ. Η πτήση τους διήρκεσε πάνω από δυο ώρες, σύμφωνα με το KCNA.

Πάντα σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν τόνισε ότι η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα «θα αφιερώσουν όλες τις προσπάθειές τους στην απεριόριστη και διαρκή ανάπτυξη της πυρηνικής μάχιμης δύναμης του κράτους».

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου την 6η Νοεμβρίου, μια εβδομάδα και κάτι αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε περιοδεία στην περιοχή, εξέφρασε το ενδιαφέρον του να οργανωθεί συνάντηση με τον βορειοκορεάτη ηγέτη. Η Πιονγκγιάνγκ δεν αντέδρασε στην προσφορά.

k.jpg

Ο κ. Τραμπ προχώρησε έτσι στην έγκριση σχεδίου της Νότιας Κορέας να ναυπηγήσει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο. Σύμφωνα με παρατηρητές, το σχέδιο της Σεούλ να αποκτήσει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εγείρει κίνδυνο να υπάρξει ιδιαίτερα επιθετική αντίδραση από την Πιονγκγιάνγκ.

Η Βόρεια Κορέα πολλαπλασίασε τις δοκιμές πυραύλων της τα τελευταία χρόνια. Σκοπός είναι, σύμφωνα με αναλυτές, να βελτιωθούν οι δυνατότητες πληγμάτων ακριβείας, να δοκιμαστούν όπλα προτού εξαχθούν στη Ρωσία και να επιδειχθεί ότι η Πιονγκγιάνγκ αψηφά τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

k.jpg

O Κιμ Γιονγκ Ουν

Μετά την αποτυχία της συνόδου του 2019 των κ.κ. Κιμ και Τραμπ με αντικείμενο την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου και την άμβλυνση των οικονομικών κυρώσεων, η Βόρεια Κορέα έχει διατρανώσει επανειλημμένα ότι είναι πλέον πυρηνική δύναμη, εξέλιξη που παρουσιάζει ως «αμετάκλητη».

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έκτοτε φάνηκε να ενθαρρύνεται από την εμπλοκή της χώρας του στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς εξασφάλισε κρίσιμη υποστήριξη από τη Μόσχα αφού έστειλε χιλιάδες στρατιώτες του να πολεμήσουν στο πλευρό του ρωσικού στρατού στην περιφέρεια Κουρσκ, πέρα από όπλα και πυρομαχικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

