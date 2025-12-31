Ιρίνα Σάικ: «Μαγεύτηκε» από τη Σεούλ - Το φωτογραφικό της άλμπουμ

Η Ιρίνα Σάικ πραγματοποίησε ένα ταξίδι στη Νότια Κορέα. Το διάσημο μοντέλο επισκέφθηκε τη Σεούλ για επαγγελματικούς λόγους, αλλά βρήκε χρόνο να εξερευνήσει τις γειτονιές της πόλης και να δοκιμάσει την τοπική κουζίνα.

Η Σάικ φωτογραφήθηκε τόσο στους δρόμους της Σεούλ όσο και στο ξενοδοχείο όπου διέμεινε και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της μέσω ενός καρουζέλ φωτογραφιών στο Instagram. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Η Σεούλ μου έκλεψε την καρδιά, ξανά».

https://www.instagram.com/p/DS7h-f7jiS1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης