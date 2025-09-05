Τζόρτζιο Αρμάνι: «Σε ευχαριστώ που μου έμαθες κομψότητα και στυλ» λέει η Ιρίνα Σάικ

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο «βασιλιάς της μόδας» έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών. Ο άνθρωπος που έκανε μόδα την κομψότητα, ο άνθρωπος που έκανε τις γυναίκες να φορούν κοστούμι «έσβησε» στο σπίτι του, όπου ανάρρωνε έπειτα από νοσηλεία που είχε μείνει κρυφή.

Η Ιρίνα Σάικ που περπάτησε σε αρκετά σόου μόδας του Ιταλού μόδιστρου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες της με δημιουργίες του.

Το μοντέλο χαρακτήρισε τον Τζόρτζιο Αρμάνι «πραγματική ιδιοφυΐα» και είπε πόσο τυχερή είναι που συνεργάστηκε μαζί του. Η Ιρίνα Σάικ έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα... Τζόρτζιο Αρμάνι, ήσουν μια πραγματική ιδιοφυΐα και μια καλή ψυχή. Νιώθω τόσο τυχερή που δούλεψα μαζί σου και που είμαι γυναίκα Αρμάνι για τόσες δεκαετίες. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες κομψότητα και στυλ. Θα σε θυμόμαστε πάντα. Ευχαριστούμε πολύ μαέστρο Τζόρτζιο».

https://www.instagram.com/p/DOL-3usERbi/

