Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Τζόρτζια Μελόνι αποτίει φόρο τιμής στον θρυλικό Ιταλό σχεδιαστή

Φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι απέτισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι μέσω ανάρτησής της στα social media.

Ο θρυλικός Ιταλός σχεδιαστής έφυγε από την ζωή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Η ανάρτηση της Τζόρτζια Μελόνι για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

«Ο Τζόρτζιο Αρμάνι μας άφησε σε ηλικία 91 ετών. Με την κομψότητα, την ωριμότητα και τη δημιουργικότητά του, έφερε κύρος στην ιταλική μόδα και ενέπνευσε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα είδωλο, ένας ακούραστος εργάτης, ένα σύμβολο των καλύτερων της Ιταλίας. Σας ευχαριστούμε για όλα».

Σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες στη μόδα, ο Αρμάνι όχι μόνο δημιούργησε αξέχαστες συλλογές, αλλά και μια παγκόσμια αυτοκρατορία που περιλαμβάνει τις σειρές, τα αρώματα, τα αξεσουάρ και τα πολυτελή ξενοδοχεία της Emporio Armani. Πάντα εργαζόταν μέχρι το τέλος, εγκρίνοντας προσωπικά τη συλλογή για την 50ή επέτειό του λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του.

Οι αντιδράσεις για τον θάνατο του σχεδιαστή ήταν άμεσες από ηγέτες, καλλιτέχνες και προσωπικότητες της μόδας σε όλο τον κόσμο, αποκαλώντας τον διαχρονική έμπνευση και σύμβολο της ιταλικής κουλτούρας.

Διαβάστε επίσης