Τραγωδία στην Τουρκία: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα - Δύο νεκροί και 9 τραυματίες - Βίντεο

Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης. Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα, με τραγικό απολογισμό νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στη συνοικία Γεσιλκέντ, στη λεωφόρο Ναζίμ Χικμέτ, όταν το υπηρεσιακό όχημα, ενώ βρισκόταν εν κινήσει, έχασε τον έλεγχο και ανετράπη σε παρακείμενο χώρο εκτός οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 είναι τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα σε κοντινά νοσοκομεία.