Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε ο σπουδαίος σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η εταιρεία του νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (04/09).

Ο σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι στην επίδειξη της συλλογής του Φθινόπωρο/Χειμώνας 2017-2018 AP

Ο Αρμάνι συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διοικώντας μια εταιρεία που έκανε τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Ο σχεδιαστής Giorgio Armani, δεξιά, και η ηθοποιός Cate Blanchett ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στα British Fashion Awards στο κεντρικό Λονδίνο, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019. AP

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ιδρυτή και δημιουργού και κινητήριας δύναμης της Armani Group. Ο κ. Αρμάνι, όπως τον φώναζαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος, δούλευε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις κολεξιόν του και στα project, τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η σορός θα εκτεθεί από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και θα είναι επισκέψιμη μέχρι την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στο Armani/Teatro. Κατόπιν ρητής επιθυμίας του κυρίου Αρμάνι, η κηδεία θα γίνει σε οικογενειακό κύκλο.

https://www.instagram.com/p/DOLqOJ7DEvm/

Ποιος ήταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Αρμάνι γεννήθηκε το 1934 στην Πιασέντσα της Ιταλίας και η πρώτη του επαφή με τον χώρο της μόδας ήρθε τη δεκαετία του ’60, όταν εργάστηκε ως σχεδιαστής για αντρική ένδυση. Το 1975 ίδρυσε μαζί με τον συνεργάτη του, Σέρτζιο Γκαλέοτι, τον οίκο Giorgio Armani. Μέσα σε λίγα χρόνια το όνομά του έγινε συνώνυμο με το «power suit» και την αφαιρετική κομψότητα. Τη δεκαετία του ’80 κέρδισε το Χόλιγουντ με πολλούς αστέρες να εμφανίζονται φορώντας δημιουργίες του στις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές και στα κόκκινα χαλιά.

Πέρα από την ένδυση, ο Αρμάνι επέκτεινε το brand του σε αρώματα, αξεσουάρ, έπιπλα και διακόσμηση, ενώ δημιούργησε ακόμα και πολυτελή ξενοδοχεία σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Ο οίκος Armani αποτέλεσε μία από τις πιο κερδοφόρες και ταυτόχρονα πιο σεβαστές επιχειρήσεις του χώρου.

Η υπογραφή του ήταν πάντα συνυφασμένη με την απλότητα, την άνεση και την αίσθηση διαχρονικής πολυτέλειας.