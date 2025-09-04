Τζόρτζιο Αρμάνι: Πώς γεννήθηκε ο θρύλος - «Δεν είμαι ούτε μόδιστρος ούτε ράφτης, είμαι στυλίστας»

Ένα είδος τέλους εποχής για τον κόσμο της μόδας σήμανε η ανακοίνωση του θανάτου του "τελευταίου αυτοκράτορα" των ντεφιλέ, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο άνθρωπος που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στον παγκόσμιο χώρο της μόδας, βρέθηκε στα τριάντα του χρόνια, σε ένα Μιλάνο που βίωνε μια άνθηση.

Εκεί ξεκίνησε ο θρύλος του. Μια περιπέτεια που ο Αρμάνι ξεκίνησε χέρι-χέρι με τον Σέρτζιο Γκαλεότι, έναν νεαρό, επιχειρηματία, σαν τον ίδιο, τον οποίο είχε γνωρίσει μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Έτσι, το 1975, γεννήθηκε ο θρύλος του Τζόρτζιο Αρμάνι, και μαζί του -κυριολεκτικά- ο όρος στυλίστας: «Δεν είμαι ούτε μόδιστρος ούτε ράφτης, αλλά νιώθω σαν κάποιος που δημιουργεί ένα στυλ, ένας στυλίστας», είχε δηλώσει ο Αρμάνι.

Η παγκόσμια έκρηξη ήρθε μόλις πέντε χρόνια αργότερα, όταν τα ρούχα του, που φορούσε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, κατέληξαν στη μεγάλη οθόνη του Χόλιγουντ στην ταινία American Gigolo.

Από τότε και στο εξής, δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Το 1982, κοσμούσε το εξώφυλλο του Time , και ακολούθησε μια ατελείωτη λίστα επιχειρηματικής ευφυίας και παράλληλα χιδής, όπως η μοναδικότητα της σειράς Emporio Armani, η EA7, που είναι η πιο αθλητική εκδοχή της σειράς Emporio Armani, αρώματα, προϊόντα ομορφιάς, ξενοδοχεία, γυαλιά, παλάτια, σκάφη, αρχοντικά και ούτω καθεξής.

Η επιχείρηση δεν επιβραδύνθηκε ακόμη και μετά τον τραγικό θάνατο του Γκαλεότι το 1985, όταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι αναγκάστηκε να αναλάβει ολόκληρη την επιχειρηματική πλευρά της εταιρείας.

