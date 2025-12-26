Ηράκλειο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο τραυματισμένος δικυκλιστής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) στις Μοίρες Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το e-mesara.gr, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 78χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου μεταφέρεται συνοδεία γιατρού.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

