Η πινακίδα που «άναψε φωτιές» στην Times Square: «Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος»

Μια ψηφιακή πινακίδα στην Times Square με το μήνυμα «Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος», που χρηματοδοτήθηκε από την American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) για να πυροδοτήσει συζήτηση και διαμαρτυρία κατά την πολυσύχναστη εορταστική περίοδο, δέχθηκε έντονη κριτική από τουρίστες, οι οποίοι χαρακτήρισαν το μήνυμα διχαστικό και προκλητικό.

Κάποιοι θεωρούν ότι ο Ιησούς είναι «για όλους» και ότι δεν χρειάζεται να αναφέρεται συγκεκριμένα ως Παλαιστίνιος, ενώ η ADC τονίζει ότι στόχος της είναι η αναγνώριση της παλαιστινιακής ταυτότητας, η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η ανάδειξη κοινών στοιχείων μεταξύ Αράβων, Μουσουλμάνων και Χριστιανών στις ΗΠΑ.

Ο Adeb Ayoub, διευθυντής της ADC, τόνισε ότι η πινακίδα έχει στόχο να προκαλέσει διάλογο και να αναδείξει ιστορικές και πολιτιστικές ομοιότητες, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι το μήνυμα «Ο Ιησούς ζει μέσα σε όλους μας» είναι θέμα ερμηνείας.

Η πινακίδα, με φωτεινά γράμματα πάνω σε πράσινο φόντο, συνοδεύεται από ευχές «Καλά Χριστούγεννα» και προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις όσο και υποστήριξη από τουρίστες που πιστεύουν ότι «ο Ιησούς ανήκει σε όλους».