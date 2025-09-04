Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση της εταιρείας: «Ακούραστος, δούλευε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες»

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία του την Πέμπτη.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η εταιρεία με δελτίο Τύπου. «Με άπειρη θλίψη, ο όμιλος Αρμάνι ανακοινώνει τον θάνατο του εμπνευστή, ιδρυτή και ακούραστου κινητήρα του, Τζόρτζιο Αρμάνι – αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο κύριος Armani, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ήρεμα, περιστοιχισμένος από τους δικούς του ανθρώπους. Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι και τις τελευταίες του ημέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, στις συλλογές, στα διάφορα και πάντα νέα έργα σε εξέλιξη».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης σημειώνεται: «Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε μια οπτική που από τη μόδα επεκτάθηκε σε κάθε πτυχή της ζωής, προβλέποντας τις τάσεις με εξαιρετική διαύγεια και πρακτικότητα. Τον καθοδηγούσε μια ανεξάντλητη περιέργεια, η προσοχή στο παρόν και στους ανθρώπους. Στη διαδρομή αυτή κατόρθωσε να δημιουργήσει έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, καθιστάμενος μια αγαπητή και σεβαστή προσωπικότητα για την ικανότητά του να επικοινωνεί με όλους. Πάντα ευαίσθητος στις ανάγκες της κοινότητας, εργάστηκε σε πολλά μέτωπα, ιδιαίτερα για την αγαπημένη του Μιλάνο. Η Τζόρτζιο Αρμάνι είναι μια εταιρεία με πενηντάχρονη ιστορία, που μεγάλωσε με συγκίνηση και υπομονή. Ο Giorgio Armani έκανε πάντοτε την ανεξαρτησία, στη σκέψη και στην πράξη, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Η εταιρεία είναι και θα παραμείνει αντανάκλαση αυτού του πνεύματος. Η οικογένεια και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν το έργο του Ομίλου με σεβασμό και συνέπεια προς αυτές τις αξίες».

https://www.instagram.com/p/DOLqOJ7DEvm/

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν: «Σε αυτήν την εταιρεία αισθανόμασταν πάντοτε μέρος μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που αφήνει εκείνος που ίδρυσε και ανέπτυξε αυτήν την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση. Αλλά είναι ακριβώς με το πνεύμα του που όλοι μαζί, εμείς οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειάς του που πάντοτε δούλευαν στο πλευρό του, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε όσα δημιούργησε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη».

Η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 18:00, στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στο Armani/Teatro. Κατόπιν ρητής επιθυμίας του κυρίου Αρμάνι, η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.