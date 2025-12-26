Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην Πάρο: Δεν υπήρχαν επιβαίνοντες - Βίντεο

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί της Παρασκευής (26/12) στην Πάρο, χωρίς να υπάρχουν επιβαίνοντες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί στην περιοχή Πούντα, και στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης. Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το περιστατικό πιθανόν προκλήθηκε από μη ασφαλισμένο χειρόφρενο.

Στις 12:15 το όχημα ανελκύστηκε, χωρίς να διαπιστωθεί τραυματισμός, αλλά και χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.

