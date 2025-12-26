Μαγευτικές εικόνες: Πολύχρωμα φαναράκια γέμισαν φως τον νυχτερινό ουρανό της πλατείας Κοτζιά

Πραγματοποιήθηκε, με καθυστέρηση δύο ημερών εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) η μαγευτική «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, με εκατοντάδες πολίτες να συγκεντρώνονται και να απελευθερώνουν φαναράκια, γεμίζοντας με φως τον αττικό ουρανό.

«Νύχτα των Ευχών» στο κέντρο της Αθήνας. Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Ο Δήμος Αθηναίων προσκάλεσε μικρούς και μεγάλους να απελευθερώσουν τα πολύχρωμα φαναράκια, τα οποία είναι κατασκευασμένα από βιοδιασπώμενο υλικό, και να στείλουν τις ευχές τους για το νέο έτος.

Τα φαναράκια γέμισαν με φως τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας. Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Για πρώτη φορά, τα φαναράκια «πέταξαν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

«Γιορτάζουμε την πιο μαγική νύχτα του χρόνου στην πλατεία Κοτζιά. Παραμονή Χριστουγέννων αφήνουμε χιλιάδες φαναράκια να φωτίσουν τον ουρανό της Αθήνας. Στέλνουμε φως ελπίδας και αλληλεγγύης με τις ευχές μας να "ταξιδεύουν" πάνω από την πόλη. Σας περιμένουμε όλους στη "Νύχτα των Ευχών"», αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Δείτε φωτογραφίες του Newsbomb.gr:

