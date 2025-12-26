Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

Μαζί γιόρτασαν τα Χριστούγεννα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης, απολαμβάνοντας τη μέρα με γαλοπούλα, κρασί και χαρούμενη διάθεση.

Σε φωτογραφικό άλμπουμ που ανάρτησε στα social media ο Διαμαντής Καραναστάσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται σε χαλαρή διάθεση, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Σε άλλα στιγμιότυπα ο ίδιος φαίνεται να ετοιμάζει κοκτέιλ και να κόβει τη γαλοπούλα. «Παραμονή και σήμερα και συνεχίζουμε… Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

https://www.instagram.com/p/DSshXvQje1g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μοιράστηκε επίσης φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Χρόνια πολλά! Να ζεις, να αγαπάς, να ονειρεύεσαι… Το πιο όμορφο πράγμα, η αγάπη Χαρούμενα Χριστούγεννα σε όλους, με την αγάπη μας», σημείωσε στο μήνυμά της.

https://www.instagram.com/p/DSsxnBvDK-L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

