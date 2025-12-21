Διαμαντής Καραναστάσης: «Ήταν η κακιά στιγμή, αισθάνομαι πιο δυνατός από ποτέ»

Θετικός σε αλκοτέστ βρέθηκε ο Διαμαντής Καραναστάσης, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης και να του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 350 ευρώ. Ο ίδιος μίλησε για το περιστατικό σε δηλώσεις που παραχώρησε στον Alpha, στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», και στον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα.

Όπως ανέφερε, η ζωή του «είναι και παραμένει ενός καλλιτέχνη που είχε κάνει δύο βήματα πίσω», τονίζοντας ότι του έλειψε η δουλειά του, ωστόσο σήμερα αισθάνεται πιο δυνατός από ποτέ. «Αισθάνομαι μια μεγάλη δύναμη», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο περιστατικό του ελέγχου, ο Διαμαντής Καραναστάσης δήλωσε πως θεωρεί μικρό το να γίνεται τόσος λόγος για «ενάμισι ποτήρι κρασί» και για «μια γουλιά που είχε πιει λίγο πριν». Όπως είπε, δεν είναι υπέρ των προστίμων και υπογράμμισε ότι χρησιμοποιεί συχνά ταξί, αποκαλύπτοντας πως το αυτοκίνητό του παραμένει παρκαρισμένο στα Εξάρχεια εδώ και δέκα ημέρες, λόγω του συγκεκριμένου συμβάντος.

«Ήταν η κακιά στιγμή που έβαλα τη γουλιά στο στόμα μου και με έπιασαν», ανέφερε, σημειώνοντας πως πριν από λίγες ημέρες, με μέτρηση 0,29, ενδεχομένως να του έλεγαν απλώς «συγγνώμη για την ενόχληση». Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των ορίων, λέγοντας πως για έναν άνθρωπο ένα ποτό ή δύο ποτήρια κρασί μπορεί να έχουν διαφορετική επίδραση.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που έχουν τα πρόστιμα σε ανθρώπους που εξαρτώνται επαγγελματικά από το όχημά τους, φέρνοντας ως παράδειγμα εργαζόμενους στον χώρο του delivery, στους οποίους αφαιρείται το μηχανάκι επειδή ήπιαν «μισή μπίρα λίγο πριν».

Τέλος, ο Διαμαντής Καραναστάσης έκανε λόγο για «βρωμιά, ξύλο και μανιώδη επίθεση» που δέχθηκε, τονίζοντας πως, όπως είπε, «εκεί ήταν πάντα ο στόχος».

Διαβάστε επίσης