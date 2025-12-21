Διαμαντής Καραναστάσης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το θετικό αλκοτέστ

Για το αλκοτέστ που βγήκε θετικός, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί το δίπλμωμα και να του επιβληθεί το πρόστιμο των 350 ευρώ, μίλησε σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, όταν ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και πρώην βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας» ελέγχθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ λίγο πάνω από το όριο που θα επιτρεπόταν για να οδηγήσει. Το όριο είναι 0,24mg/l και εκείνος είχε 0,29mg/l .

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» συνάντησε τον Διαμαντή Καραναστάση στην avant premiere της σειράς «Η Μεγάλη Χίμαιρα», με τον ηθοποιό να τονίζει πως δεν έγινε τίποτα σοβαρό.

«Καμία περιπέτεια, περιπέτειες είναι άλλα πράγματα. Είναι πολύ μικρό να το συζητάμε» τόνισε ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Διαβάστε επίσης