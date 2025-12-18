Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ - Του αφαίρεσαν το δίπλωμα
Οι Αρχές επέβαλαν στον ηθοποιό πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ
Ο Διαμαντής Καραναστάσης συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (17/12) να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας.
Ο ηθοποιός και σύντροφος της αρχηγού της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωής Κωνσταντοπούλου ελέγχθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας, που του επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.
