Χρήστος Δάντης και Ευρυδίκη 'ON FIRE' στον Σταυρό του Νότου

Ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη συνεχίζουν στο Σταυρό του Νότου Plus και το 2026! Το πιο εκρηκτικό live του χειμώνα θα μας κρατά συντροφιά κάθε Παρασκευή του Ιανουαρίου!

Οι δύο ερμηνευτές που έχουν γράψει ιστορία με τα τραγούδια τους, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή, σε ένα πρόγραμμα που απολαύσαμε όλο τον Δεκέμβριο και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε!



Με αμέτρητες επιτυχίες που σημάδεψαν δεκαετίες, με ενέργεια, πάθος και μια αυθεντική χημεία που βγαίνει αβίαστα στη σκηνή, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μοναδικές στιγμές. Από διαχρονικά hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει, μέχρι ανατρεπτικές διασκευές και απρόσμενες εκπλήξεις, κάθε βραδιά προμηνύεται εκρηκτική.



Ένα πρόγραμμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει.

Ένα ραντεβού που έχει γίνει talk of the town!