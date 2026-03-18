Ο ανοιχτός διαγωνισμός «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol.2» φωτίζει τη σχέση τέχνης και κοινωνίας

Η σύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας με την καθημερινότητα και τον πολιτισμό δεν είναι θεωρητική, αλλά μια ιστορική πραγματικότητα που άλλαξε τη φυσιογνωμία της Ελλάδας, κάτι που φαίνεται από την ιστορία της ΔΕΗ και, σήμερα, από τον ανοιχτό διαγωνισμό «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol.2».

Από την ίδρυση της ΔΕΗ το 1950 μέχρι σήμερα, ο εξηλεκτρισμός της χώρας δεν είχε ως σκοπό μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά κυρίως τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών νοικοκυριών και γενικότερα της χώρας.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της αλλαγής, αρκεί να αναλογιστεί τις συνθήκες διαβίωσης πριν το 1950. Η δε ολοκλήρωση της διαδικασίας του εξηλεκτρισμού, που κράτησε σχεδόν τρεις δεκαετίεςμέχρι τα μέσα του 80', σήμανε το τέλος μιας εποχής μεγάλων δυσκολιών για τη μέση οικογένεια. Το ηλεκτρικό φως που έφτασε σε κάθε σπίτι, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο νησί, έφερε μαζί του τις λευκές συσκευές, οι οποίες αναβάθμισαν άμεσα την καθημερινότητα των Ελλήνων και των Ελληνίδων.

Το ηλεκτρικό ψυγείο διασφάλισε τη σωστή συντήρηση των τροφίμων και την υγεία της οικογένειας, η ηλεκτρική κουζίνα απλοποίησε τη διαδικασία της προετοιμασίας του φαγητού, ενώ το πλυντήριο απάλλαξε το σπίτι από μια από τις πιο κουραστικές χειρωνακτικές εργασίες. Παράλληλα, η πρόσβαση σε σταθερή θέρμανση και φωτισμό δημιούργησε νέες συνθήκες για την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, μετατρέποντας το σπίτι σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο. Αυτή η βελτίωση της ποιότητας ζωής ήταν το σημαντικότερο κοινωνικό αποτύπωμα της ΔΕΗ, δημιουργώντας τις

βάσεις για τη σύγχρονη κοινωνία μας.

Η δυνατή σχέση με την τέχνη και τον πολιτισμό

Εκτός των παραπάνω, η ΔΕΗ διαμόρφωσε μια ισχυρή αισθητική ταυτότητα που επηρέασε την ελληνική τέχνη και τον πολιτισμό. Ήδη από το 1956, η εταιρεία επένδυσε στην εικόνα της, αναθέτοντας σε κορυφαίους καλλιτέχνες τη διακόσμηση των περιπτέρων της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, οι αφίσες και οι διαφημιστικές καταχωρίσεις της επιχείρησης κατά τη

δεκαετία του 50' και του 60' είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές του graphic design της εποχής, αποτυπώνοντας την εξέλιξη της οπτικής επικοινωνίας στη χώρα.

Η εταιρεία συνεργάζεται και με φωτογράφους και σκηνοθέτες για την καταγραφή των έργων, των κτηρίων, του δικτύου, των μηχανημάτων και των εργαζομένων της. Επιπλέον, έπειτα και από την παρουσίαση της νέας της εταιρικής ταυτότητας, επενδύει ακόμα περισσότερο στην προώθηση των διάφορων μορφών της τέχνης και του πολιτισμού.

Ο διαγωνισμός «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη»

Σήμερα, η ΔΕΗ συνεχίζει αυτήν την παράδοση, στηρίζοντας ενεργά τις τέχνες, από το θέατρο και τον κινηματογράφο μέχρι τον χορό και τις εικαστικές τέχνες. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει για δεύτερη χρονιά τον ανοιχτό διαγωνισμό «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη», ο οποίος λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της ιστορίας της επιχείρησης και της σύγχρονης δημιουργίας καθώς καλύπτει όλο το πεδίο της εικαστικής δημιουργίας: Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, video art, street art, design, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, νέα μέσα, performance κ.ά.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι καλλιτέχνες καλούνται να δημιουργήσουν έργα εμπνευσμένα από την 75χρονη ιστορία της ΔΕΗ, την εικαστική της ταυτότητα και τον ρόλο της στην καθημερινή ζωή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 31η Μαρτίου.

Η αξιολόγηση των έργων γίνεται από επταμελή Κριτική Επιτροπή, που αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες της τέχνης και του πολιτισμού: την Κατερίνα Γρέγου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΕΜΣΤ, τον Γιώργο Κουμεντάκη, συνθέτη και Καλλιτεχνικό Διευθυντή ΕΛΣ, τον Χριστόφορο Μαρίνο, ιστορικό τέχνης - επιμελητή εκθέσεων, τη Μαρία Μαυροειδή, Διευθύντρια Κλάδου Εταιρικής Κληρονομιάς & Μουσείου ΔΕΗ, την Έλενα Μαυρομιχάλη, cultural strategist – σύμβουλο πολιτιστικής διαχείρισης, τη Θούλη Μισιρλόγλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια MOMUS- Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και τον Γιώργο Τζιρτζιλάκη, καθηγητή του Τμάματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 50% της βαθμολογίας της επιτροπής αφορά στην πρωτοτυπία του έργου και το 50% στην ευθυγράμμιση με τις αξίες και την αισθητική της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα επιλεγμένα έργα θα αναρτηθούν στο art.dei.gr, ενώ θα ακολουθήσει έκθεση αλλά και βράβευση των 5 κορυφαίων έργων.

Από το πρώτο φως που άναψε σε ένα απομακρυσμένο νησί μέχρι τη στήριξη της σύγχρονης δημιουργίας, η ΔΕΗ παραμένει κομμάτι της καθημερινότητάς μας αποδεικνύοντας πως είναι «Ένα με την τέχνη, ένα με το μέλλον».

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία, τους όρους συμμετοχής και τα βραβεία και δηλώστε συμμετοχή στο art.dei.gr.