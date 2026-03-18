Ισραήλ: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κάνει κουμάντο στην Τεχεράνη - Τι αποκαλύπτει διπλωματικό τηλεγράφημα

Τις παρασκηνιακές απόψεις και τις πληροφορίες των Ισραηλινών στον πόλεμο στο Ιράν αποκαλύπτει διπλωματικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος δημοσιεύεται σήμερα αποκλειστικά από την αμερικανική εφημερίδα Washington Post.

Οι απόψεις που επικρατούν στο Ισραήλ δείχνουν ότι η στρατηγική επιλογή του «αποκεφαλισμού» του ιρανικού καθεστώτος δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν αποκλείεται να επιστρέψει μπούμερανγκ.

Σύμφωνα με το διπλωματικό τηλεγράφημα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν σε Αμερικανούς συναδέλφους τους ότι ανέμεναν πως η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ τον περασμένο μήνα θα έφερνε χάος στο ιρανικό καθεστώς.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, η διατήρηση της εξουσίας από την Ισλαμική Δημοκρατία έχει καταστεί εμφανής μέσω της ικανότητάς της να συνεχίζει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη «όπου θέλει», όπως ανέφεραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε Αμερικανούς διπλωμάτες, σύμφωνα με το τηλεγράφημα. Η ειδική σε θέματα του Ιράν και αντιπρόεδρος της δεξαμενής σκέψης Brookings Institution, Σούζαν Μαλόνεϊ είπε στην εφημερίδα ότι την εξέπληξε το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί υποτίμησαν την ανθεκτικότητα του καθεστώτος.

Οι Φρούροι της Επαναστάσης σε στρατιωτική παρέλαση στο Ιράν. Associated Press

«Αυτή η εντελώς λανθασμένη υπόθεση είναι ενδιαφέρουσα, δεδομένου του πόσο εντυπωσιακή ήταν η διείσδυση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στο Ιράν. Προφανώς βρίσκεται στη ρίζα του στρατηγικού λάθους υπολογισμού στον οποίο έπεσαν από κοινού το Ισραήλ και οι ΗΠΑ», είπε η Μαλόνεϊ.

Αν και υπάρχουν αναφορές ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματίας οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι «εξακολουθεί να είναι επικεφαλής» και ευθυγραμμίζεται με τους σκληροπυρηνικούς των Φρουρών της Επανάστασης πολύ περισσότερο από τον πατέρα του, σύμφωνα με το τηλεγράφημα.

Επιπλέον οι Ισραηλινοί υποθέτουν ότι το καθεστώς ενδέχεται να μετριάσει τη στάση του σε περίπτωση που ο νέος ανώτατος ηγέτης σκοτωθεί, αλλά επισημαίνουν ότι το ιρανικό καθεστώς είναι «ανυποχώρητο» και θα πρέπει να «ανατραπεί από μέσα».