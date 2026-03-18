Ανατριχίλα από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Του έδιναν ηρεμιστικά χάπια

Τραγικές μνήμες αναβίωσαν χθες στο δικαστήριο Ηράκλειου που ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου από κακοποίηση που δέχθηκε από την μητέρα και τον τότε σύντροφό της.

Η έναρξη της δίκης ήταν για γερά στομάχια καθώς η εισαγγελέας περιέγραψε αναλυτικά όλα τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που εντοπίστηκαν στο κορμάκι του 3χρονου Άγγελου.

Στη συνέχεια η εισαγγελέας ανέγνωσε το βαρύ κατηγορητήριο προκαλώντας ανατριχίλα σε όσους ήταν παρών καθώς μεταξύ άλλων οι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεση φέρεται να έδιναν μέχρι και ηρεμιστικά χάπια στον τρίχρονο προκειμένου να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από νωρίς το πρωί της Τρίτης βρίσκονταν στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου η μεταγωγή των κατηγορουμένων να γίνει χωρίς προβλήματα και εντάσεις.

Αρνούνται τις κατηγορίες οι γονείς

Οι κατηγορούμενοι -η μητέρα του Άγγελου, ο τότε σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού- ενώπιων του δικαστηρίου αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, παρουσίασαν τις βασικές υπερασπιστικές τους γραμμές και προσπάθησαν να μετακυλήσουν τις ευθύνες κατηγορώντας ο ένας τον άλλον.

Η μητέρα του Άγγελου αρνήθηκε ότι άπλωσε το χέρι της και χτύπησε τον μικρό Άγγελο. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα και ο σύντροφός της έχουν προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. «Δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, Τις αρνούμαι», ανέφερε ο 46χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας.

Από την πρώτη στιγμή, η 27χρονη και ο 45χρονος αλληλοκατηγορούνταν. Εκείνος φαίνεται πως είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Η πρώην σύζυγός του πάντως, που κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο, ισχυρίστηκε ότι ο 45χρονος φρόντιζε και αγαπούσε τον μικρό Άγγελο σε αντίθεση με την ίδια του τη μητέρα. Συγγενείς και φίλοι του 45χρονου λένε ότι φρόντιζε τον 3χρονο και πως ήθελε να τον υιοθετήσει, καθώς η 27χρονη μητέρα του του είχε πει ψέματα πως ο πατέρας του μικρού είχε πεθάνει.

Μετά τον τραγικό θάνατο του Άγγελου, η γιαγιά του αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του. Η καρδιά του μικρού παιδιού χτυπά σε ένα αγοράκι 3 ετών στο Βερολίνο. Οι νεφροί του έδωσαν ζωή σε 38χρονο στη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του ο βιολογικός πατέρας του παιδιού που κατηγορείται για σωματική κακοποίηση του μικρού Άγγελου αρνήθηκε τις κατηγορίες για σωματικές βλάβες που του αποδίδονται και δήλωσε αθώος.

Η δίκη διεκόπη και αναμένεται να συνεχιστεί το πρωί της 12ης Μαΐου.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 39 μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδίατροι του ΠΑΓΝΗ που παρέλαβαν το βαριά τραυματισμένο παιδί, διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι στην οδό Λεβήνου, καθώς και αστυνομικοί, γείτονες και συγγενείς των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να χτυπούσαν το παιδί καθημερινά, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως την 26η Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές κακώσεις, πόνο και ψυχικό τραύμα. Το ζευγάρι φέρεται ακόμη να χορηγούσε ηρεμιστικά και φαρμακευτικά σκευάσματα στον τρίχρονο, για να καταστέλλει τα κλάματα και να μην γίνονται αντιληπτές οι κακοποιήσεις από τους γείτονες. Ο 45χρονος - σήμερα - σύντροφος κατηγορείται επιπλέον ότι βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το παιδί, στο πλαίσιο του εξευτελισμού και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του.

Το παιδί διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ στις 26 Ιανουαρίου 2025, με επίπεδο συνείδησης 3/15 στην Κλίμακα Γλασκώβης, μυδρίαση και ταχυπνοϊκό, εξαιτίας μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης, και κατέληξε επτά ημέρες αργότερα. Ωστόσο, χάρισε τη ζωή του σε άλλους, καθώς η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε ένα τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο και ένας νεφρός του σε έναν 37χρονο ασθενή.

Ο βιολογικός πατέρας, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, φέρεται ότι είχε επίσης χτυπήσει επανειλημμένα το παιδί το 2023, μαζί με τη μητέρα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν ήταν μάρτυρας κακοποίησής του από τη μητέρα.

