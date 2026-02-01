Κρήτη: Βαθιά συγκίνηση στον Ι.Ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ για το ετήσιο μνημόσυνο του μικρού Άγγελου

Την μνήμη του αδικοχαμένου Άγγελου τίμησαν ένα χρόνο μετά τον θάνατό του οι κάτοικοι του Ηρακλείου.

Πλήθος κόσμου το πρωί της Κυριακής συγκεντρώθηκε στην Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θέρισο για να αφήσουν μία σιωπηλή υπόσχεση: να μην ξεχαστεί και να μην υπάρξει άλλο θύμα παιδικής κακοποίησης.

Η τελετή του ετήσιου μνημόσυνου έγινε σήμερα το πρωί, υπενθυμίζοντας σε όλους την ανάγκη για εγρήγορση και αλληλεγγύη απέναντι στα παιδιά που κινδυνεύουν. Το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα πριν από έναν χρόνο παραμένει ανεξίτηλο στη μνήμη των Ηρακλειωτών, ενώ η απώλεια του μικρού Άγγελου-Μιχαήλ συνεχίζει να προκαλεί πόνο και οργή.

Η θλίψη για τον άδικο χαμό του παιδιού συνοδεύτηκε από την υπενθύμιση της αξίας της ζωής, αφού χάρισε την καρδιά του σε ένα άλλο παιδί στο Βερολίνο και ένα νεφρό σε έναν 37χρονο, μετατρέποντας τη δική του τραγωδία σε δώρο ζωής για άλλους.

Στο μνημόσυνο συμμετείχαν πολίτες που με σεβασμό και σιωπή τίμησαν τη μνήμη του μικρού Άγγελου, κρατώντας ζωντανή την υπόσχεση να προστατεύσουμε κάθε παιδί από φρικτά βασανιστήρια και αδικίες.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής, σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς προστασίας παιδιών, ενώ η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ φιλοξένησε τη συγκινητική στιγμή για τη μνήμη του μικρού Άγγελου-Μιχαήλ.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

