Πάτρα: Έκλεισε η Ακτή Δυμαίων – Πλημμύρισε ξανά ο δρόμος
Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η παραλιακή οδός
Στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, η παραλιακή οδός έξω από το λιμάνι της Πάτρας πλημμύρισε από τη βροχόπτωση. Παράλληλα λύματα βγήκαν στην επιφάνεια των λιμναζόντων νερών.
Ως αποτέλεσμα του φαινομένου, η ΕΛΑΣ προχώρησε στη διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πύργο.
