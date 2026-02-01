Πάτρα: Έκλεισε η Ακτή Δυμαίων – Πλημμύρισε ξανά ο δρόμος

Στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η παραλιακή οδός έξω από το λιμάνι της Πάτρας πλημμύρισε από τη βροχόπτωση. Παράλληλα λύματα βγήκαν στην επιφάνεια των λιμναζόντων νερών.

Ως αποτέλεσμα του φαινομένου, η ΕΛΑΣ προχώρησε στη διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πύργο.

