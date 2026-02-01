Γιατί όλο και πιο συχνά εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη

Ποιοι λόγοι φέρνουν τους λύκους κοντά σε οικισμούς και πώς πρέπει να αντιδρούν οι πολίτες

Ελένη Μητσάλη

Γιατί όλο και πιο συχνά εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη
Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
Η παρουσία λύκων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, με αγέλη πέντε ατόμων να κινείται συστηματικά σε Πανόραμα και Θέρμη, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου που καταγράφεται πλέον σε όλη τη χώρα και όχι για μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό.

Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις ειδικών, οι λύκοι δεν «χάνονται», αλλά αλλάζουν συμπεριφορά, προσεγγίζοντας τον άνθρωπο λόγω διαθέσιμων τροφικών πηγών, μεταβολών στο φυσικό τους περιβάλλον και της αυξανόμενης πίεσης στους βιότοπούς τους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα, η οποία δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά εκτείνεται ήδη στη Χαλκιδική και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας, καθιστώντας επιτακτική την ενημέρωση και την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων ασφαλείας από τους πολίτες.

Τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη – Γιατί εμφανίζονται λύκοι κοντά σε σπίτια

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της «Καλλιστώ», Ιάσωνας Μπάντιος, εξηγεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς όλο και συχνότερη προσέγγιση άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως τονίζει, βασικές αιτίες είναι:
• οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στον φυσικό βιότοπο
• η ερήμωση της υπαίθρου
• αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

«Δεν πρόκειται για ένα αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά για μια παγκόσμια τάση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Λύκος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες;

Παρά τις ανησυχίες, η Καλλιστώ ξεκαθαρίζει ότι η παρουσία αγέλης λύκων κοντά σε κατοικημένη περιοχή δεν σημαίνει απαραίτητα αύξηση του πληθυσμού, αλλά αλλαγή στη συμπεριφορά του είδους λόγω διαθέσιμων τροφικών πηγών.

Ο λύκος παραμένει αυστηρά προστατευόμενο είδος σε όλη την Ευρώπη και, παρά την ανάκαμψη του πληθυσμού του, διατηρεί φυσικό φόβο απέναντι στον άνθρωπο. Οι απρόκλητες επιθέσεις θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες στις ανεπτυγμένες χώρες.

Στην περίπτωση της αγέλης στο Πανόραμα, δεν έχει καταγραφεί επιθετική συμπεριφορά ή ενεργητική προσέγγιση προς ανθρώπους.

Λύκοι έφτασαν μέχρι την πόρτα σπιτιού στο Πανόραμα

Χαλκιδική: Σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον «εξοικειωμένο» λύκο

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει το περιστατικό στη Χαλκιδική, όπου λύκος επιτέθηκε σε μικρό παιδί σε παραλία στον Νέο Μαρμαρά.

Όπως αποκαλύπτει η Καλλιστώ, από τον Οκτώβριο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση σύλληψης του συγκεκριμένου θηλυκού λύκου, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τον οικείο Δήμο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ζώο έχει αναπτύξει προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο και για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του σε καταφύγιο άγριας ζωής. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας αρσενικός λύκος, ο οποίος παρακολουθείται με GPS κολλάρο, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται.

Εμφάνιση λύκων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Λύκοι σε όλη την Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η Καλλιστώ επισημαίνει ότι παρόμοια περιστατικά καταγράφονται πλέον σε πολλές περιοχές της χώρας. Μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το LIFE Wild Wolf, και τη συμμετοχή στη Συμμαχία για την Άγρια Ζωή, η Οργάνωση εργάζεται για τη μείωση των συγκρούσεων ανθρώπου–λύκου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Αρχών.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενημέρωση τοπικών κοινωνιών, κτηνοτρόφων και πολιτών για τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Αυτές είναι οι οδηγίες προς τους κατοίκους

• Απαγορεύεται η παροχή τροφής σε λύκους ή άλλα άγρια ζώα.
• Μην εγκαταλείπετε νεκρά ζώα ή υπολείμματα σε δασικές ή περιαστικές περιοχές.
• Κατά τις βόλτες με σκύλους στην ύπαιθρο, δημιουργείτε θόρυβο για να δηλώνεται ανθρώπινη παρουσία.
• Σε συνάντηση με λύκο σε απόσταση άνω των 50 μέτρων, δεν τον προσεγγίζετε και καλείτε τον σκύλο κοντά σας.
• Αν ο λύκος πλησιάσει σε απόσταση 30 μέτρων ή λιγότερο, μιλήστε με έντονο, επιθετικό τόνο και δείξτε αποφασιστική στάση.
• Μην αφήνετε μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί συχνές εμφανίσεις.
• Ενημερώνετε άμεσα το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και τις αρμόδιες Αρχές και όχι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

