Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί στους κατοίκους του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής η παρουσία του λύκου που πριν λίγες μέρες επιτέθηκε σε ένα 5χρονο κορίτσι σε παραλία της περιοχής και εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Το ζώο έχει εντοπιστεί αρκετές φορές στις παραλίες της περιοχής και έχει καταγραφεί σε φωτογραφίες, με τους κατοίκους να φοβούνται πλέον ότι οι πολλαπλές εμφανίσεις μπορεί να οφείλονται όχι σε έναν, αλλά σε περισσότερους λύκους.

Ένα άλλο κορίτσι είχε βιώσει παρόμοιο περιστατικό λίγους μήνες νωρίτερα. Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο του παιδιού: «Ο λύκος δάγκωσε το παιδί στην πλάτη και μετά το μικρό σκυλάκι προσπάθησε να τον διώξει. Πήγαμε στις πρώτες βοήθειες του χωριού, και ο γιατρός μας ρώτησε γιατί ήρθαμε τόσο αργά. Του απαντήσαμε ότι περιμέναμε τέσσερις ώρες στο νοσοκομείο».

Όσον αφορά την επίθεση της περασμένης Παρασκευής, η 5χρονη δέχθηκε τραύματα από το άγριο ζώο, πριν αυτό απωθηθεί από πέτρες που πέταξαν η ίδια και ένας άνδρας που βρισκόταν στην παραλία, αποφεύγοντας έτσι τα χειρότερα.

Η μητέρα της ανήλικης περιγράφει: «Καθόμασταν στην παραλία και παίζαμε με ένα μωράκι έξι μηνών, όταν ξαφνικά ο λύκος βρέθηκε μπροστά μου. Η κόρη μου δεν τον είδε καν. Σε μια στιγμή ήταν πίσω της και άνοιξε το στόμα του για να τη δαγκώσει. Την έπιασα εγώ, ενώ ο άνδρας άρχισε να πετά πέτρες στον λύκο».

Οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι σε περίπτωση συνάντησης με λύκο ή αρκούδα σε απόσταση 20-40 μέτρων, δεν πρέπει να τα πλησιάζουμε ούτε να τα προκαλούμε. Αν η απόσταση είναι μικρότερη, με την αρκούδα οφείλουμε να οπισθοχωρήσουμε χωρίς να την απειλήσουμε, ενώ με τον λύκο πρέπει να προσπαθήσουμε να τον τρομάξουμε υψώνοντας τα χέρια, φωνάζοντας ή κραδαίνοντας αντικείμενα.

Η παρουσία του λύκου έχει προκαλέσει φόβο και στους φιλόζωους, που πλέον διστάζουν να βγάλουν τα κατοικίδια βόλτα. Μάρτυρας περιγράφει: «Ήταν ξημερώματα, βόλτα με το σκύλο μου στην παραλία του Νέου Μαρμαρά, όταν εμφανίστηκε ο λύκος. Ήταν πολύ επιθετικός, έτοιμος να αρπάξει τον σκύλο μου. Τον πήρα αγκαλιά και προσπαθήσαμε να απομακρυνθούμε. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που έκαναν φασαρία, και τελικά έφυγε».

Στην Ελλάδα ζουν περίπου 500-700 γκρίζοι λύκοι, κυρίως στο ηπειρωτικό τμήμα, με σημαντική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία, Θράκη) και σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας (Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία).

Διαβάστε επίσης