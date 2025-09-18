Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

Κρατούμενος απέδρασε σήμερα το πρωί από το σωφρονιστικό κατάστημα Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό του. Πρόκειται για έναν 27χρονο Αλβανό, ο οποίος διέφυγε περίπου στις 11:30.

Η απόδραση του 27χρονου Αλβανού από το σωφρονιστικό κατάστημα Κασσάνδρας έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές Αρχές. Άμεσα ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και σύλληψή του. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας ελέγχους και αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής.

Η προανάκριση για το περιστατικό έχει ανατεθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση. Ερευνάται κατά πόσο υπήρξαν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες από το προσωπικό του σωφρονιστικού καταστήματος, ενώ παράλληλα συλλέγονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η απόδραση κρατουμένων από σωφρονιστικά καταστήματα δεν είναι συχνό φαινόμενο στην περιοχή της Χαλκιδικής, ωστόσο κάθε τέτοιο περιστατικό απαιτεί άμεση και συντονισμένη αντίδραση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ αναμένεται να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες αναλύσεις. Η ασφάλεια και η αποφυγή παρόμοιων περιστατικών παραμένουν προτεραιότητα για τις αρχές