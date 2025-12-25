Θύμα απάτης 70χρονη στη Θεσσαλονίκη: Της απέσπασαν κοσμήματα και λίρες αξίας μισού εκατ. ευρώ

Η γυναίκα έπεσε θύμα «μαϊμού» τεχνικών

Newsbomb

Θύμα απάτης 70χρονη στη Θεσσαλονίκη: Της απέσπασαν κοσμήματα και λίρες αξίας μισού εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά, συνολικής αξίας μισού εκατ. ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι από ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Πανοράματος.

Η γυναίκα έπεσε θύμα «μαϊμού» τεχνικών, με την 70χρονη να αναφέρει ότι μέλος της συμμορίας της τηλεφώνησε χθες το πρωί, παραμονή των Χριστουγέννων, και προσποιήθηκε ότι ήταν υπάλληλος εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο δράστης είπε στην ηλικιωμένη ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι και ότι πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας όλα τα κοσμήματα, τις λίρες και τα χρήματα που έχει, ώστε να μην καταστραφούν από τη «βλάβη».

Η γυναίκα όντως έπεσε στην παγίδα του κακοποιού και έβγαλε τα χρήματά της, τα κοσμήματά της και τις εκατοντάδες χρυσές λίρες σε νάιλον σακούλες και τις άφησε στην εξώπορτα της οικίας της, όπως της υπέδειξε ο απατεώνας. Τότε άλλο μέλος της συμμορίας πήγε και πήρε τις σακούλες με την πλούσια λεία και έφυγε πεζός.

Η γυναίκα όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την αστυνομία και όπως κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Πυλαίας – Χορτιάτη, στις σακούλες είχε τοποθετήσει 453 χρυσές λίρες κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Συνελήφθησαν οι δράστες - Άφαντη η λεία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε χρόνο ρεκόρ, κατάφεραν και ταυτοποίησαν τους δράστες και σήμερα πέρασαν χειροπέδες σε τρία από τα τέσσερα μέλη της σπείρας. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στην κατοχή τους, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι λίρες, τα κοσμήματα και τα χρήματα της 70χρονη γυναίκας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Έτοιμη να υπογράψει σύμφωνο μη επίθεσης με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Χειροπέδες σε πέντε Ισραηλινούς εποίκους για επίθεση σε σπίτι Παλαιστινίων - Τραυμάτισαν βρέφος οκτώ μηνών

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διανομέας

21:03WHAT THE FACT

Εθισμένοι στις οθόνες: Οι ηλικιωμένοι και όχι τα παιδιά «κολλάνε» περισσότερο στα social media και τα παιχνίδια

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Παρούσες στην χριστουγεννιάτικη λειτουργία της βασιλικής οικογένειας οι κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απάτης 70χρονη στη Θεσσαλονίκη: Της απέσπασαν κοσμήματα και λίρες αξίας μισού εκατ. ευρώ

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Τροχαίο ατύχημα με γυναίκα τραυματία στο Κανάλι

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην τράπεζα

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικά πλήγματα με πυραύλους Storm Shadow και drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

20:01ΕΛΛΑΔΑ

«Σ' αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω» - Τα τελευταία λόγια της αεροσυνοδού με τον σύντροφό της πριν τη θανατηφόρα συντριβή

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση πυροσβέστη στις Σέρρες: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες - Τον αναζητούν με drones

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κιλιμάντζαρο: Συντριβή ελικοπτέρου με δύο νεκρούς

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό 50χρονης στην επαρχιακή οδό Σταυροχωρίου–Μεταλλικού

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

19:18WHAT THE FACT

Φούσκωμα μετά το χριστουγεννιάτικο φαγοπότι: 6 λύσεις που θα σας ανακουφίσουν

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Νεκρός μαχητής της ιρανικής Δύναμης Κουντς σε ισραηλινό πλήγμα - Βίντεο

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Επανομή

19:00LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Χαρακτήρισε τον Χριστό τον «μεγαλύτερο influencer» - «Είχε μόνο 12 followers»

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Η Κρουζ Αζούλ θέλει 10 εκατ. για τον Γιακουμάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:19ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διανομέας

20:01ΕΛΛΑΔΑ

«Σ' αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω» - Τα τελευταία λόγια της αεροσυνοδού με τον σύντροφό της πριν τη θανατηφόρα συντριβή

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απάτης 70χρονη στη Θεσσαλονίκη: Της απέσπασαν κοσμήματα και λίρες αξίας μισού εκατ. ευρώ

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

16:14LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα παιδιά και τα εγγόνια του

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τα «φθινοπωρινά» Χριστούγεννα στην «ψυχρή» Πρωτοχρονιά - Πότε αλλάζει το σκηνικό

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο απαντά στην ευχή Ζελένσκι, «να πεθάνει ο Πούτιν»: Είναι ανεπαρκής

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Μπρόντγουεϊ: Η Νάλα του «Βασιλιά των Λιονταριών» δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2025 σε πολιτική, τέχνη και κοινωνία - Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Διονύσης Σαββόπουλος, Καίτη Γκρέυ, Νίκος Γαλανός, Κώστας Σημίτης

12:47LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο - Βίντεο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Δολοφονία 55χρονης - Νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας ύποπτος

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση στα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου από 1η Ιανουαρίου - Ο νέος τιμοκατάλογος

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train - «Αυτοί που σκότωσαν 57 αθώους»

17:34TRAVEL

2,5 ώρες από την Αθήνα: Το πετρόχτιστο χωριό της Αρκαδίας με την αμφιθεατρική θέα που μαγεύει

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ