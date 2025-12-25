Θύμα απάτης 70χρονη στη Θεσσαλονίκη: Της απέσπασαν κοσμήματα και λίρες αξίας μισού εκατ. ευρώ

Χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά, συνολικής αξίας μισού εκατ. ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι από ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Πανοράματος.

Η γυναίκα έπεσε θύμα «μαϊμού» τεχνικών, με την 70χρονη να αναφέρει ότι μέλος της συμμορίας της τηλεφώνησε χθες το πρωί, παραμονή των Χριστουγέννων, και προσποιήθηκε ότι ήταν υπάλληλος εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο δράστης είπε στην ηλικιωμένη ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι και ότι πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας όλα τα κοσμήματα, τις λίρες και τα χρήματα που έχει, ώστε να μην καταστραφούν από τη «βλάβη».

Η γυναίκα όντως έπεσε στην παγίδα του κακοποιού και έβγαλε τα χρήματά της, τα κοσμήματά της και τις εκατοντάδες χρυσές λίρες σε νάιλον σακούλες και τις άφησε στην εξώπορτα της οικίας της, όπως της υπέδειξε ο απατεώνας. Τότε άλλο μέλος της συμμορίας πήγε και πήρε τις σακούλες με την πλούσια λεία και έφυγε πεζός.

Η γυναίκα όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την αστυνομία και όπως κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Πυλαίας – Χορτιάτη, στις σακούλες είχε τοποθετήσει 453 χρυσές λίρες κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Συνελήφθησαν οι δράστες - Άφαντη η λεία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε χρόνο ρεκόρ, κατάφεραν και ταυτοποίησαν τους δράστες και σήμερα πέρασαν χειροπέδες σε τρία από τα τέσσερα μέλη της σπείρας. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στην κατοχή τους, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι λίρες, τα κοσμήματα και τα χρήματα της 70χρονη γυναίκας.