Ο πόλεμος στο Ιράν κόστισε στην Ουάσινγκτον 3,7 δισ. δολάρια τις πρώτες 100 ώρες

Οι πρώτες 100 ώρες του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν εκτιμάται ότι κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 891,4 εκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Καθώς τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποδεικνύουν ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να συνεχιστεί για εβδομάδες, το think tank με έδρα την Ουάσινγκτον σημειώνει ότι το Υπουργείο Άμυνας θα χρειαστεί περισσότερα χρήματα από όσα προβλέπονται στον τρέχοντα προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Το CSIS σημείωσε ότι το πρώιμο στάδιο μιας αεροπορικής εκστρατείας είναι συνήθως το πιο δαπανηρό λόγω της χρήσης προηγμένων και υψηλού κόστους πυρομαχικών και συστημάτων. «Το κόστος των πυρομαχικών θα μειωθεί καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στραφούν σε πυρομαχικά χαμηλότερου κόστους», ανέφερε το CSIS, εξηγώντας ότι η έναρξη μιας αεροπορικής εκστρατείας είναι πιο ακριβή λόγω των εξελιγμένων όπλων που απαιτούνται.

Ωστόσο, η έκθεση προειδοποιεί ότι το συνολικό οικονομικό βάρος της σύγκρουσης θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά εάν η εκστρατεία συνεχιστεί. Τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον ο τρέχων προϋπολογισμός του Πενταγώνου μπορεί να αντέξει παρατεταμένες επιχειρήσεις.

«Τα μη προϋπολογισμένα κόστη εδώ θα είναι σημαντικά», δήλωσε το CSIS. «Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Άμυνας θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια κάποια στιγμή, επειδή το επίπεδο των περικοπών στον προϋπολογισμό που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση αυτής της σύγκρουσης εσωτερικά πιθανότατα θα είναι πολιτικά και επιχειρησιακά δύσκολο».