Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων»

Δυναμικό παρών έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Α’ Αντιπρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (EPP CoR), Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών της 170ής Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (CoR) στις Βρυξέλλες, στηρίζοντας με συνέπεια τις πολιτικές που ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική, τη θεσμική ισχυροποίηση και τη χρηματοδοτική αυτονομία των ευρωπαϊκών Περιφερειών, με έμφαση στις μητροπολιτικές περιοχές που καλούνται να διαχειριστούν και τις πιο σύνθετες προκλήσεις.



Στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας ο κ. Χαρδαλιάς τάχθηκε υπέρ ενός ισχυρού και φιλόδοξου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο μετά το 2027, το οποίο θα διασφαλίζει επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες, χωρίς αποδυνάμωση της Πολιτικής Συνοχής. Υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ιδίως σε ό,τι αφορά κρίσιμες υποδομές, την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.



Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των Περιφερειών στη δημιουργία ενός σταθερού και ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι η απλοποίηση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων και η μείωση της γραφειοκρατίας, θέματα τα οποία απασχόλησαν την Ολομέλεια, αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτάχυνση μεγάλων έργων και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη της καινοτομίας, της ψηφιακής μετάβασης και της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ώστε οι Περιφέρειες να καταστούν μοχλοί βιώσιμης ανάπτυξης.



Υποστήριξε επίσης την υιοθέτηση ολοκληρωμένων πολιτικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας του νερού και την ενίσχυση των επενδύσεων σε σύγχρονες υποδομές, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίησή του. Τόνισε ακόμη ότι οι μητροπολιτικές Περιφέρειες, όπως η Αττική, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και πως απαιτούνται ευρωπαϊκά εργαλεία που θα επιτρέπουν ταχύτερη και πιο ευέλικτη χρηματοδότηση σχετικών έργων.



Αναφορικά με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Χαρδαλιάς υποστήριξε τη συνέχιση της ευρωπαϊκής προοπτικής των υποψήφιων χωρών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Γεωργία και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας ότι οι Περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προενταξιακή προετοιμασία, μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαπεριφερειακών συνεργασιών.

Παράλληλα, στήριξε την υιοθέτηση σημαντικών γνωμοδοτήσεων που αφορούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και την ενίσχυση των διασυνδέσεων (Grids), τη διαμόρφωση συνεκτικής στρατηγικής για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, την ενσωμάτωση κλιματικών προτεραιοτήτων στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και την ενεργότερη και θεσμικά κατοχυρωμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής.



Στο περιθώριο της Ολομέλειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με κορυφαίους Ευρωπαίους θεσμικούς αξιωματούχους, όπως με τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Magnus Brunner, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Kata Tutto, καθώς και με τον Ισπανό Περιφερειάρχη της Ανδαλουσίας και Α’ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων ήταν ζητήματα που αφορούν την εμβάθυνση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τη διαμόρφωση σταθερών συμμαχιών με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής επιρροής των Περιφερειών στη διαδικασία λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση περισσότερων άμεσων πόρων και ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μητροπολιτικές περιοχές, οι οποίες λειτουργούν ως αναπτυξιακοί κόμβοι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Εργαζόμαστε ώστε κάθε ευρωπαϊκή απόφαση να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες»

Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς μετά το πέρας των εργασιών:

«Από τις Βρυξέλλες, από την καρδιά της Ευρώπης, συνεχίζουμε τη συστηματική προσπάθεια ώστε η Αττική να καθίσταται πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ως Α΄ Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, συμμετείχα στην 170η Ολομέλεια του CoR με έναν ξεκάθαρο στόχο: η μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, η πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας, να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και των μεγάλων αποφάσεων.

Διεκδικούμε περισσότερους πόρους για υποδομές, Πολιτική Προστασία και «πράσινη» μετάβαση. Πόρους που θα θωρακίσουν τις πόλεις μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και θα βελτιώσουν έμπρακτα την καθημερινότητα των πολιτών. Η παρουσία μας σε τέτοιες συνεδριάσεις είναι ουσιαστική και διεκδικητική. Χτίζουμε ισχυρές συμμαχίες, αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματά μας και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Αττική είναι εξωστρεφής, ισχυρή και σύγχρονη, με βαρύνοντα ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Η Ευρώπη της επόμενης ημέρας δεν μπορεί να σχεδιαστεί χωρίς τις Περιφέρειες. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εμπιστεύεται περισσότερο την τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση, θα κατανέμει δίκαια τους πόρους και θα επιβραβεύει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Η Αττική δεν αρκείται μονάχα στο να συμμετέχει στις εξελίξεις· διεκδικεί τη συνδιαμόρφωσή τους. Με σχέδιο, τεκμηριωμένες προτάσεις και συνεχή παρουσία στα ευρωπαϊκά φόρουμ, εργαζόμαστε ώστε κάθε ευρωπαϊκή απόφαση να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες μας σε έργα, θέσεις εργασίας και αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες».

Ο κομβικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (European Committee of the Regions – CoR) αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο εκπροσωπούνται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών-μελών. Αποτελεί την αυτοδιοικητική φωνή στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε. Έχοντας ως έδρα τις Βρυξέλλες, λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των τοπικών κοινωνιών.



Η Επιτροπή αριθμεί συνολικά 329 τακτικά μέλη και ισάριθμους αναπληρωτές, που διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν πρότασης των κρατών-μελών, για πενταετή θητεία. Μέλη της είναι αιρετοί εκπρόσωποι τοπικών ή περιφερειακών αρχών (Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων). Κύρια αρμοδιότητα του CoR είναι η διατύπωση γνωμοδοτήσεων επί νομοθετικών προτάσεων της Κομισιόν, ιδίως σε τομείς όπως η πολιτική συνοχής, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η εκπαίδευση και η δημόσια υγεία. Μέσω των παρεμβάσεών της, συμβάλλει στη βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προωθεί την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των Περιφερειών λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Βράβευση του Ιμάμογλου από το CoR

Τέλος, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 170ης Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (CoR) απονεμήθηκε το βραβείο Mayor Pawel Adamowicz στον έγκλειστο Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, για την ακλόνητη υπεράσπισή του στους δημοκρατικούς θεσμούς και την ανεξαρτησία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρά τις πολιτικές πιέσεις και διώξεις που αντιμετωπίζει. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Νουσί Ασλάν, υπό την παρουσία της Μαγκνταλένα Αντάμοβιτς, χήρας του δολοφονημένου πριν από 7 χρόνια Δημάρχου του Γκντανσκ Παβέλ Αντάμοβιτς.