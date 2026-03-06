Χριστοδουλίδης: «Εάν ήταν εφικτό η Κύπρος θα υπέβαλε άμεσα αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ»

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις επιθέσεις στις βρετανικές βάσεις στο νησί, και τόνισε ότι εάν ήταν εφικτό, η Κύπρος θα υπέβαλε άμεσα αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στην δικαιολογημένη ανησυχία των πολιτών για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολη, που ξεκίνησε το Σάββατο (28/02) έπειτα από πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο και για μια «δόση υπερβολής» για τα όσα συμβαίνουν στο νησί.

«Οι όποιες επιθέσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Κύπρο, αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις», τόνισε εξηγώντας πως κατά κύριο λόγο, οι επιθέσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής προέρχονται από τον γειτονικό Λίβανο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσε πως είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου με τον οποίον, ενδεικτικά, χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία.

«Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από το Ιράν σε πολλές των περιπτώσεων στόχος είναι το Ισραήλ. Άρα περνούν από την περιοχή, περνούν από την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και είναι κάτι το οποίο παρακολουθείται πολύ προσεκτικά», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

F-16 και φρεγάτες

Όσον αφορά στις αμυντικές ικανότητες της Κύπρου ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως η χώρα έχει τα δικά της συστήματα που έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει η προστασία που έχουν οι Βρετανοί και οι συμφωνίες με ευρωπαϊκά κράτη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Λευκωσία δεν είναι μόνη της σε αυτή τη συγκυρία, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με αρκετούς ηγέτες της Ευρώπης και νιώθει ικανοποίηση από την ανταπόκριση που υπάρχει, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είναι μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε για την αποστολή ελληνικών F-16 και φρεγατών.

Όπως εξήγησε, η απόφαση προέκυψε μετά από επικοινωνία με τον Ελληνα πρωθυπουργό και σε συνεννόηση μεταξύ των υπουργείων Αμυνας των δύο χωρών. «Ζητήσαμε ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς και υπήρξε άμεση ανταπόκριση».

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοιου είδους ανταπόκριση και συνεργασία από πλευράς της ΕΕ» σχολίασε υπογραμμίζοντας πως αναφέρεται τόσο στους θεσμούς όσο και στα κράτη-μέλη.

«Είμαστε σε διαβούλευση και με άλλα κράτη μέλη, έτσι ώστε με τη δική τους βοήθεια να ενισχυθούν οι δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

ΝΑΤΟ

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι εάν ήταν εφικτό η Κυπριακή Δημοκρατία να καταστεί άμεσα κράτος-μέλος της Συμμαχίας, θα υπέβαλλε σχετική αίτηση.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προχωρήσει προς το παρόν, λόγω των υφιστάμενων πολιτικών συνθηκών και της πάγιας στάσης της Τουρκίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία σε στρατιωτικό, επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο, ώστε η χώρα να είναι έτοιμη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

