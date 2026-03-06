«Εξορκισμοί AI»: Σατανιστές πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

Ένα μάθημα εξορκισμού στη Ρώμη, θα συγκεντρώσει καθολικούς, ραβίνους, ιμάμηδες και ευαγγελικούς ιεροκήρυκες που ενδιαφέρονται να πολεμήσουν τη νέα απειλή: τον σατανισμό που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Εξορκισμοί AI»: Σατανιστές πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

Αρχείου ΑP

WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η καταιγιστική εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνει σε ένα νέο, επικίνδυνο και παράξενο κεφάλαιο της μάχης μεταξύ πίστης και τεχνολογίας, με τους ιθύνοντες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον σατανισμό που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, με εκκλησιαστικούς αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι ήδη σατανιστικές ομάδες πειραματίζονται με τις δυνατότητές της.

Το Βατικανό, εκφράζει ήδη τις ανησυχίες του.

Μιλώντας σε πρόσφατο σεμινάριο του Βατικανού για την τεχνητή νοημοσύνη, ο επίσκοπος Paul Tighe — ανώτερος αξιωματούχος του Δικαστηρίου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Βατικανού — προειδοποίησε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα σε ανησυχητικές νέες απειλές, όπως «βιολογικά όπλα, προπαγάνδα, παραπληροφόρηση και συστήματα που είναι πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο».

Ένας Μεξικανός ιερέας, ο πατέρας Luis Ramirez Almanza, προσκαλεί ραβίνους, ιμάμηδες και ευαγγελικούς ιεροκήρυκες να συμμετάσχουν σε ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξορκισμού που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της μάστιγας του σατανισμού που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την εφημερίδα Times Of London.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μεγάλη δύναμη — μια δύναμη τόσο για το καλό όσο και για το κακό — και μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί για τη λατρεία του διαβόλου», προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου.

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στο Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, ένα πανεπιστήμιο συνδεδεμένο με το Βατικανό, προσελκύει πάνω από 170 συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν εξορκισμούς.

Αν και οι συμμετέχοντες δεν έχουν την εξουσία να πραγματοποιούν εξορκισμούς — η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί μόνο από έναν επίσκοπο, σύμφωνα με τον Καθολικό Κανονικό Δίκαιο — το πανεπιστήμιο υπόσχεται στον ιστότοπό του «να «εμβαθύνει τις γνώσεις τους για τη διακονία του εξορκισμού και της προσευχής απελευθέρωσης με σοβαρό και διεπιστημονικό τρόπο»».

Φέτος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ των οπαδών του Λούσιφερ.

Ο πατέρας Fortunato Di Noto, ένας ιερέας από τη Σικελία που καταπολεμά τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και θα μιλήσει σε μια συνεδρίαση τον Μάιο, ισχυρίζεται ότι ορισμένες σατανιστικές ομάδες «ήδη χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν εικόνες παιδιών που συμμετέχουν σε σατανιστικές τελετές», δήλωσε στους The Times Of London.

«Η χρήση παιδιών τους ελκύει επειδή είναι μια μορφή εξουσίας που ασκείται πάνω σε αθώους».

Ερευνητές που παρακολουθούν τις δραστηριότητες των αιρέσεων λένε ότι η ψηφιακή διαβολική δραστηριότητα δεν είναι μόνο θεωρητική.

Ο David Murgia, που διευθύνει την Catholic Risk and Insurance Services — μια ερευνητική ομάδα που παρακολουθεί αιρέσεις και περιθωριακά θρησκευτικά κινήματα — είπε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν προειδοποιήσει ότι οι αποκρυφιστικές ομάδες στρέφονται προς εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να καλύψουν τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο.

«Η αστυνομία μας λέει ότι οι σατανιστές χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να κρύψουν το περιεχόμενό τους στο διαδίκτυο και να επικοινωνούν μεταξύ τους», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης.

Ένας άλλος ομιλητής που έχει προγραμματιστεί για το μάθημα θα διερευνήσει πώς οι σύγχρονοι αποκρυφιστές χρησιμοποιούν τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσουν τελετουργικά σύμβολα και εικόνες — δίνοντας στον αρχαίο μυστικισμό μια ξεκάθαρη ανανέωση του 21ου αιώνα.

Οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την κοινωνία με τρόπους που υπονομεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και ακόμη και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων.

Προς το παρόν, όμως, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ρώμης επικεντρώνεται σε έναν πολύ πιο αρχαίο εχθρό — ακόμα κι αν τώρα διαθέτει σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο.

Όπως ανέφερε προηγουμένως η εφημερίδα The Post το 2024, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη εισχωρήσει σε ορισμένους τομείς της σύγχρονης λατρείας.

Μια εκκλησία στην Ελβετία προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο μετά την παρουσίαση ενός ολογράμματος του Ιησού με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένου για να ακούει τις εξομολογήσεις των καθολικών πιστών — ένα σουρεαλιστικό θέαμα που αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο που έγινε viral.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για θάνατο Δημήτρη Τσιγκούνη: Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό στέλεχος

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Το GSMA Open Gateway διαθέσιμο στην Ελλάδα: COSMOTE TELEKOM και Vodafone συνεργάζονται για την πρόληψη απάτης και την ψηφιακή ασφάλεια των πελατών τους

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν ίσως έχει ήδη επιλεγεί αλλά δεν έχει ανακoινωθεί - «Λογικό πρωτόκολλο ασφαλείας»

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

11:59ΠΟΛΤΟΣ

Τραμπ και Νετανιάχου επιλέγουν τον νέο ηγέτη του Ιράν - Ανάλυση Newsbomb

11:57WHAT THE FACT

«Εξορκισμοί AI»: Σατανιστές πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

11:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μυθοπλασία παίζει μπάλα στη βραδινή ζώνη-Ποιες σειρές έπιασαν κορυφή

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στα Στενά του Ορμούζ: 20 χιλιάδες ναυτικοί και 200 δεξαμενόπλοια - «Είμαστε αβοήθητοι, ελπίζουμε να μην μας χτυπήσει τίποτα»

11:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κερατσίνι: Δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε φούρνο και έκλεψαν... γαλακτομπούρεκo (βίντεο)

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανάχιου αποφάσισε να τελειώσει το καθεστώς του Αλί Χαμενεΐ τον Νοέμβριο - Αποκαλύψεις Κατζ

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τελ Αβίβ: Η στιγμή της αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων»

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: «Εάν ήταν εφικτό η Κύπρος θα υπέβαλε άμεσα αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ»

10:51WHAT THE FACT

Μυστήριο 150 ετών λύθηκε αλλά 500 εκατ. δολάρια παραμένουν παγιδευμένα κάτω από το νερό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Foton Tunland G7: Το νέο pick-up που ενισχύει το Λιμενικό Καρύστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

10:51WHAT THE FACT

Μυστήριο 150 ετών λύθηκε αλλά 500 εκατ. δολάρια παραμένουν παγιδευμένα κάτω από το νερό

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει κάτι χειρότερο, σκέψου τον εαυτό σου» - Το προφητικό μήνυμα στη Νεκταρία πριν τη δολοφονία

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο – 5 φρεγάτες, ένα αντιτορπιλικό και μαχητικά F-16V Viper

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «πολύ όμορφη» serial killer ρωτούσε το ChatGPT για τις θανατηφόρες δόσεις - Ο φίλος «πειραματόζωο»

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ