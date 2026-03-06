«Εξορκισμοί AI»: Σατανιστές πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

Η καταιγιστική εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνει σε ένα νέο, επικίνδυνο και παράξενο κεφάλαιο της μάχης μεταξύ πίστης και τεχνολογίας, με τους ιθύνοντες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον σατανισμό που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, με εκκλησιαστικούς αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι ήδη σατανιστικές ομάδες πειραματίζονται με τις δυνατότητές της.

Το Βατικανό, εκφράζει ήδη τις ανησυχίες του.

Μιλώντας σε πρόσφατο σεμινάριο του Βατικανού για την τεχνητή νοημοσύνη, ο επίσκοπος Paul Tighe — ανώτερος αξιωματούχος του Δικαστηρίου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Βατικανού — προειδοποίησε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα σε ανησυχητικές νέες απειλές, όπως «βιολογικά όπλα, προπαγάνδα, παραπληροφόρηση και συστήματα που είναι πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο».

Ένας Μεξικανός ιερέας, ο πατέρας Luis Ramirez Almanza, προσκαλεί ραβίνους, ιμάμηδες και ευαγγελικούς ιεροκήρυκες να συμμετάσχουν σε ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξορκισμού που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της μάστιγας του σατανισμού που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την εφημερίδα Times Of London.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μεγάλη δύναμη — μια δύναμη τόσο για το καλό όσο και για το κακό — και μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί για τη λατρεία του διαβόλου», προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου.

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στο Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, ένα πανεπιστήμιο συνδεδεμένο με το Βατικανό, προσελκύει πάνω από 170 συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν εξορκισμούς.

Αν και οι συμμετέχοντες δεν έχουν την εξουσία να πραγματοποιούν εξορκισμούς — η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί μόνο από έναν επίσκοπο, σύμφωνα με τον Καθολικό Κανονικό Δίκαιο — το πανεπιστήμιο υπόσχεται στον ιστότοπό του «να «εμβαθύνει τις γνώσεις τους για τη διακονία του εξορκισμού και της προσευχής απελευθέρωσης με σοβαρό και διεπιστημονικό τρόπο»».

Φέτος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ των οπαδών του Λούσιφερ.

Ο πατέρας Fortunato Di Noto, ένας ιερέας από τη Σικελία που καταπολεμά τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και θα μιλήσει σε μια συνεδρίαση τον Μάιο, ισχυρίζεται ότι ορισμένες σατανιστικές ομάδες «ήδη χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν εικόνες παιδιών που συμμετέχουν σε σατανιστικές τελετές», δήλωσε στους The Times Of London.

«Η χρήση παιδιών τους ελκύει επειδή είναι μια μορφή εξουσίας που ασκείται πάνω σε αθώους».

Ερευνητές που παρακολουθούν τις δραστηριότητες των αιρέσεων λένε ότι η ψηφιακή διαβολική δραστηριότητα δεν είναι μόνο θεωρητική.

Ο David Murgia, που διευθύνει την Catholic Risk and Insurance Services — μια ερευνητική ομάδα που παρακολουθεί αιρέσεις και περιθωριακά θρησκευτικά κινήματα — είπε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν προειδοποιήσει ότι οι αποκρυφιστικές ομάδες στρέφονται προς εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να καλύψουν τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο.

«Η αστυνομία μας λέει ότι οι σατανιστές χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να κρύψουν το περιεχόμενό τους στο διαδίκτυο και να επικοινωνούν μεταξύ τους», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης.

Ένας άλλος ομιλητής που έχει προγραμματιστεί για το μάθημα θα διερευνήσει πώς οι σύγχρονοι αποκρυφιστές χρησιμοποιούν τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσουν τελετουργικά σύμβολα και εικόνες — δίνοντας στον αρχαίο μυστικισμό μια ξεκάθαρη ανανέωση του 21ου αιώνα.

Οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την κοινωνία με τρόπους που υπονομεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και ακόμη και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων.

Προς το παρόν, όμως, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ρώμης επικεντρώνεται σε έναν πολύ πιο αρχαίο εχθρό — ακόμα κι αν τώρα διαθέτει σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο.

Όπως ανέφερε προηγουμένως η εφημερίδα The Post το 2024, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη εισχωρήσει σε ορισμένους τομείς της σύγχρονης λατρείας.

Μια εκκλησία στην Ελβετία προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο μετά την παρουσίαση ενός ολογράμματος του Ιησού με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένου για να ακούει τις εξομολογήσεις των καθολικών πιστών — ένα σουρεαλιστικό θέαμα που αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο που έγινε viral.