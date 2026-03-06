Τελ Αβίβ: Η στιγμή της αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων

Πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ έλαβε χώρα λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής (6/3) από τους Ιρανούς.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ανέφερε ότι οι πολίτες σε περιοχές όπου ήχησαν οι σειρήνες μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν κοντά σε αυτά.

Οι Ισραηλινοί από την πλευρά τους, ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ξεκίνησε «ευρύ κύμα επιθέσεων» κατά της Τεχεράνης και της Βηρυτού, αναφέροντας μόνο για τη λιβανική πρωτεύουσα 26 κύματα επιθέσεων στο προάστιο της Ντάχιε.

Εξάλλου, «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες των IDF, ολοκλήρωσε ένα ευρείας κλίμακας κύμα επιθέσεων στη Βηρυτό εναντίον τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ.

Στο πλαίσιο των επιθέσεων, χτυπήθηκαν ένα κέντρο διοίκησης του εκτελεστικού συμβουλίου και μια εγκατάσταση που αποθήκευε UAV που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για τη διεξαγωγή επιθέσεων κατά του Κράτους του Ισραήλ» ανέφερε η ανακοίνωση των IDF.