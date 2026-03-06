Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

ΕΛΛΑΔΑ
2'
Τα Sports Parties συνεχίζονται στα καταστήματα Allwyn με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Αυτή την Κυριακή το Sports Party ξεκινάει στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (21:00).

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 5 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, την Κυριακή, από τις 20:00 έως τις 21:00.

Mε το νέο Βet Lock* κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Στους αγώνες των μεγαλύτερων πρωταθλημάτων το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοost Νίκης»* και «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στη Euroleague με 400+ αγορές και «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague τα βλέμματα σήμερα στρέφονται στο ελληνικό ντέρμπι. Στις 21:15 αρχίζει στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 400+ στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένες αποδόσεις, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* καθώς και πλήθος ειδικών στοιχημάτων μεταξύ των οποίων:

  • Τάιλερ Ντόρσει vs Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (περισσότεροι πόντοι στον αγώνα)
  • Πρώτος σκόρερ αγώνα
  • Βuzzer Beater σε οποιαδήποτε περίοδο του αγώνα

Νέα σεζόν στη Φόρμουλα 1 με πλήθος αγορών και «10 & Καρό Σημαία»*

Η νέα σεζόν στη Φόρμουλα 1 ξεκινά με το πρώτο Grand Prix της χρονιάς να διεξάγεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 50 + αγορές καθώς και την νέα προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία»* για τον αγώνα της Κυριακής αλλά και πλήθος μακροχρόνιων στοιχημάτων για το νέο πρωτάθλημα μεταξύ των οποίων:

  • Νικητής πρωτάθλημα οδηγών/κατασκευαστών
  • Oδηγός να κερδίσει μια κούρσα
  • Ηead to Head για την ομάδα που θα τερματίσει ψηλότερα

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

