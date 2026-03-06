Ηράκλειο: Απόπειρα αυτοκτονίας μέσα στα κρατητήρια από 39χρονη

Snapshot Μια 39χρονη γυναίκα προσπάθησε να αυτοκτονήσει στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου με τη χρήση κορδονιού.

Οι αρχές ξεκίνησαν διαδικασίες για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 39χρονη χρησιμοποίησε ένα κορδόνι, σχηματίζοντας θηλιά, και προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Η ενέργεια της αυτή έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στα κρατητήρια, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν την γυναίκα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε σταθερή και, ευτυχώς, δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Μετά τη νοσηλεία της, η 39χρονη επέστρεψε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν διαδικασίες για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για κατάλληλη φροντίδα.