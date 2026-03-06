Economist: «Ένας πόλεμος χωρίς στρατηγική στο Ιράν – Κινδυνεύει να οδηγήσει σε χάος»

Εκτενές ρεπορτάζ για τον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ με το Ιράν φιλοξενεί το βρετανικό περιοδικό Economist. «Ένας πόλεμος χωρίς στρατηγική», είναι ο τίτλος του εξωφύλλου του περιοδικού.

Κατά τη γνώμη του περιοδικού, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να βρει έναν τρόπο να σταματήσει σύντομα την επίθεση του στο Ιράν, καθώς η απερίσκεπτη σύγκρουση «κινδυνεύει να οδηγήσει σε χάος».

«Κάποτε, ένας Ιρανός αντιφρονούντας εμφανίστηκε στο γραφείο μου στην Ουάσινγκτον. Ο Αχμάντ Μπατέμπι είχε συλληφθεί σε ηλικία 21 ετών, μετά την εμφάνιση μιας φωτογραφίας του στο εξώφυλλο του περιοδικού The Economist, στην οποία εμφανιζόταν να συμμετέχει σε μια μαζική διαδήλωση στο Ιράν. Μου διηγήθηκε πώς το καθεστώς τον βασάνισε με αποτρόπαιους τρόπους και τον ανάγκασε να ακούσει ηχογραφήσεις από τα βασανιστήρια που, όπως του είπαν, υπέστη και η μητέρα του. Μετά από εννέα χρόνια φρίκης, κατάφερε να δραπετεύσει στην Αμερική», γράφει ο δημοσιογράφος του Economist, Ρόμπερτ Γκεστ.

Και συνεχίζει: «Το περιοδικό Economist δεν έχει καμία ψευδαίσθηση για την αχρειότητα της θεοκρατίας του Ιράν. Ωστόσο, αμφισβητούμε τη σοφία του πολέμου της Αμερικής και του Ισραήλ εναντίον της. Μέχρι στιγμής, η Επιχείρηση «Επική Οργή» έχει σημειώσει εντυπωσιακή επιτυχία στον αέρα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε την πρώτη μέρα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει κανένα συνεκτικό σχέδιο για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, ούτε καν μια σαφή σειρά πολεμικών στόχων. Επιδιώκει την αλλαγή του καθεστώτος; Ή απλώς την εξουδετέρωση του προγράμματος πυρηνικών όπλων του Ιράν; Ο πόλεμος θα διαρκέσει ημέρες, εβδομάδες ή μήνες;».

«Μπορεί να σταθεί τυχερός. Οι δικτατορίες συχνά φαίνονται απόρθητες λίγο πριν την κατάρρευσή τους. Ίσως -απλώς ίσως-, η αμερικανική αεροπορική δύναμη να δημιουργήσει μια ευκαιρία για τους Ιρανούς να ανατρέψουν τους μισητούς ηγέτες τους. Αλλά φαίνεται πιο πιθανό ότι ένας βίαιος θεοκράτης θα αντικατασταθεί από έναν άλλο. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους στους γείτονές του και διαταράσσει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Το χάος εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή και ενδέχεται να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στο Ιράν», σχολιάζει ο δημοσιογράφος.

Διαβάστε επίσης