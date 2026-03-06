Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Καστελλόριζο
Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 7.35 π.μ. στο θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Μεγίστης, μεταξύ Καρπάθου και Κύπρου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εντοπίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.
