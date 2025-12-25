Άντριου: Παρούσες στην χριστουγεννιάτικη λειτουργία της βασιλικής οικογένειας οι κόρες του
Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία παρευρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία με τη βασιλική οικογένεια στο Σάντρινγκχαμ, μόλις λίγο καιρό μετά την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων από τους γονείς τους, Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και Σάρα Φέργκιουσον.
Η 35χρονη πριγκίπισσα Ευγενία επέλεξε να φορέσει ένα μωβ καπέλο με ασορτί παλτό, ενώ η 37χρονη πριγκίπισσα Βεατρίκη επέλεξε ένα σακάκι σε μοτίβο «houndstooth».
Οι δύο αδελφές εμφανίστηκαν χαμογελαστές, περπατώντας μαζί με τους συζύγους τους, Τζακ Μπρουκσμπανκ και Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι.
Στη λειτουργία παρευρέθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, μαζί με τα τρία τους παιδιά: τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.
Η λειτουργία στον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στο Νόρφολκ αποτελεί ετήσιο γεγονός, με τη βασιλική οικογένεια να περπατά στον περίβολο, να χαιρετά το κοινό και να δέχεται ευχές και δώρα.
Ούτε η Βεατρίκη ούτε η Ευγενία έφεραν τα παιδιά τους στη λειτουργία. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, οι δύο αδελφές είχαν αρνηθεί την πρόσκληση της Κέιτ Μίντλετον να παρευρεθούν στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία με κάλαντα.
Η Ευγενία αποκάλυψε την απουσία τους μέσω Instagram Stories, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας σχετικά με την εκδήλωση.
«Μακάρι η Μπεα και εγώ να μπορούσαμε να γιορτάσουμε απόψε με την οικογένειά μας», είχε γράψει. «Εύχομαι στον Ουίλιαμ και την Κέιτ μια τόσο ξεχωριστή βραδιά στην υπέροχη χριστουγεννιάτικη λειτουργία τους. Τι υπέροχο μήνυμα αγάπης και ελπίδας».
Η χριστουγεννιάτικη εμφάνισή τους έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τους γονείς τους.
Τον Οκτώβριο, ο Άντριου έχασε τους τίτλους του λόγω της φερόμενης εμπλοκής του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του τέως δούκα του Γιορκ έγινε στη βάπτιση της εγγονής του, Αθηνάς, κόρης της Βεατρίκης, στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιακώβου.
Εθεάθη να μπαίνει διακριτικά από μια πλαϊνή είσοδο, προκειμένου να αποφύγει τα μέσα ενημέρωσης που είχαν συγκεντρωθεί στην κεντρική είσοδο.