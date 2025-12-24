Φάκελος Έπσταϊν: Τα αρχεία που «καίνε» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Τα αρχεία του Éπσταϊν φαίνεται να δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου να ζητάει από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Φάκελος Έπσταϊν: Τα αρχεία που «καίνε» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
O πρώην πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον
Νέα έγγραφα από τον φάκελο Έπσταϊν δίνουν περαιτέρω πληροφορίες για τους δεσμούς του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου με σεξουαλικούς παραβάτες και εγείρουν νέα ερωτήματα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ ζήτησε από την Γκισλέιν Μάξγουελ, την μεσάζουσα του Τζέφρι Έπσταϊν, να κανονίσει συναντήσεις με «ακατάλληλους φίλους», ενώ εκείνη αναζητούσε «φιλικά, διακριτικά και διασκεδαστικά» κορίτσια για λογαριασμό του, όπως φαίνεται να δείχνουν τα τελευταία έγγραφα από τα αρχεία του Έπσταϊν.

Η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής δημοσιοποίηση αρχείων που αφορούν στον χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Έπσταϊν, περιλαμβάνει email με την υπογραφή «Α», που αποδίδεται στον Άντριου. Τα email από το 2001 και το 2002 ρίχνουν περισσότερο φως στη σχέση μεταξύ του πρώην πρίγκιπα και του Έπσταϊν, η οποία βρίσκεται υπό έλεγχο από τότε που ήρθε στο φως το 2011.

andrew.jpg

Μεταξύ των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν είναι ένα email που στάλθηκε στην Μάξγουελ, το οποίο αναφέρει ότι «τα κορίτσια» είναι «εντελώς συντετριμμένα» σε μια θερινή κατασκήνωση της Βασιλικής Οικογένειας στο Μπαλμόραλ. Έχει ημερομηνία 16 Αυγούστου του 2001 και εστάλη από ένα άτομο που αναφέρεται ως «Ο Αόρατος Άνθρωπος», ο οποίος υπέγραψε το μήνυμα ως «Α» - και πιστεύεται ότι είναι ο Άντριου.

Το Sky News κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα εξετάζοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε, η οποία έχει αντιστοιχιστεί στον Δούκα της Υόρκης στο βιβλίο επαφών του Έπσταϊν και την αλυσίδα αλληλογραφίας.

Justice Department Jeffrey Epstein

O τέως πρίγκιπας Άντριου ξαπλωμένος πάνω στα πόδια πέντε καλοντυμένων γυναικών. Πάνω όρθια φαίνεται η Γκίσλεϊν Μάξγουελ / Πηγή: U.S. Department of Justice

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ σχετικά με τις διασυνδέσεις του με έναν δεύτερο εκατομμυριούχο σεξουαλικό παραβάτη, τον Πίτερ Νάιγκαρντ. Τον Οκτώβριο, ο Άντριου δήλωσε για τους ισχυρισμούς σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Έπσταϊν: «Αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου».

Ο έκπτωτος πρίγκιπας έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τα κοινά από τότε που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο ότι επρόκειτο να του αφαιρεθούν οι βασιλικοί τίτλοι του και ότι θα έπρεπε να μετακομίσει από το σπίτι του στο Ουίνδσορ. Τον καταδιώκουν ισχυρισμοί για τη σχέση του με τον Έπσταϊν από το 2011, όταν δέχτηκε υποβάθμιση του ρόλου του ως εμπορικού απεσταλμένου μήνες αφότου δέχτηκε σφοδρές επικρίσεις για τους δεσμούς του με τον δισεκατομμυριούχο. Αυτό έγινε μετά την κυκλοφορία μιας φωτογραφίας χωρίς ημερομηνία που τον έδειχνε να έχει το χέρι του γύρω από τη μέση της 17χρονης τότε Βιρτζίνια Τζιούφρε, με τη Μάξγουελ να χαμογελάει στο πλάι.

«Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;»

Μεταξύ των τελευταίων αρχείων του Έπσταϊν περιλαμβάνονται email από το 2001 και το 2002 μεταξύ της Μάξγουελ, η οποία τώρα εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για εγκλήματα σεξουαλικής εμπορίας , και ενός ανταποκριτή που εμφανίζεται ως «Ο Αόρατος Άνθρωπος» στο νήμα email, ο οποίος υπογράφει ως «Α» και λέει ότι γράφει από το Μπαλμόραλ τη βασιλική κατοικία στα Highlands της Σκωτίας.

«Μου βρήκες μερικούς νέους ακατάλληλους φίλους;» λέει ο Α σε ένα email προς την Μάξγουελ στις 16 Αυγούστου του 2001. Η Μάξγουελ απάντησε μια μέρα αργότερα, λέγοντας: «Λυπάμαι πολύ που σας απογοητεύω. Ωστόσο, η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί. Έχω καταφέρει να βρω μόνο κατάλληλους φίλους» .

Οι ίδιες ανταλλαγές email περιλαμβάνουν αναφορές από τον «Α» για αποχώρηση από το «RN» εκείνο το έτος - μια προφανής αναφορά στην αποχώρηση του Άντριου από το Βασιλικό Ναυτικό. Αναφέρονται επίσης στον θάνατο τον Αύγουστο του 2001 του παρκαδόρου που τον υπηρετούσε από τότε που ήταν παιδί.

Αργότερα, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2002, υπάρχει μια ανταλλαγή στην οποία η Μάξγουελ προωθεί την αλληλογραφία με έναν τρίτο, τον Χουάν Εστομπάν Γκανόζα, σχετικά με τις διευθετήσεις για ένα ταξίδι στο Περού που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό συναντήσεων με «κορίτσια». Το προωθημένο μήνυμα αναφέρει: «Μόλις έδωσα στον Άντριου τον αριθμό τηλεφώνου σου». Ο A απαντά: «Θα τον καλέσω σήμερα αν μπορώ».

epstein-maxwell.jpg

O Έπσταϊν με την Μάξγουελ

Associated Press

«Σχετικά με τα κορίτσια... πόσο χρονών είναι;» ρωτάει ο Γκανόζα. Στην απάντηση, ο «Α» λέει: «Είμαι συγκλονισμένος από την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία των προσφορών που μου γίνονται». Προσθέτει: «Όσο για τα κορίτσια, το αφήνω αποκλειστικά σε εσάς και τον Χουάν Εστομπάν!»

Στο προωθημένο μήνυμα της Μάξγουελ ζητήθηκε επίσης βοήθεια για την οργάνωση «διπλών ξεναγήσεων» με «έξυπνα, αρκετά διασκεδαστικά» κορίτσια από «καλές οικογένειες» για να γίνει ο Άντριου «πολύ χαρούμενος». Πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε εσένα για να του προσφέρεις υπέροχες στιγμές και ότι θα τον συστήσεις μόνο σε φίλους που μπορείς να εμπιστευτείς και να βασιστείς ότι θα είναι φιλικοί, διακριτικοί και διασκεδαστικοί». Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν λίγο αργότερα δείχνουν τον Άντριου σε επίσημη επίσκεψη στο Περού.

Οι τελευταίες δημοσιεύσεις είναι πιθανό να αναζωπυρώσουν τις εκκλήσεις προς το Mάουντμπατεν-Γουίνδσορ να βοηθήσει στις προσπάθειες στις ΗΠΑ για την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα του Έπσταϊν. Την περασμένη εβδομάδα βγήκαν στο φως φωτογραφίες που δείχνουν τον Άντριου να βρίσκεται στην αγκαλιά γυναικών των οποίων οι ταυτότητες έχουν κρυφτεί στο Σάντριγχαμ, το βασιλικό κτήμα στο Nόρφολκ, με την Mάξγουελ να χαμογελά στο φόντο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η φωτογραφία αποτελεί απόδειξη οποιουδήποτε εγκλήματος.

Ο Κιρ Στάρμερ τον περασμένο μήνα αύξησε την πίεση στον έκπτωτο πρίγκιπα να συνεργαστεί με την έρευνα του Κογκρέσου για τον Έπσταϊν, λέγοντας ότι όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών θα πρέπει να αποκαλύψουν οποιαδήποτε πληροφορία έχουν.

Ο Τραμπ στο τζετ του Έπσταϊν;

Η τελευταία δέσμη αρχείων περιλαμβάνει επίσης ένα email από έναν ανώνυμο εισαγγελέα με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου του 2020, στο οποίο αναφέρεται ο Πρόεδρος Τραμπ. Το email τον κατηγορεί ότι ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν «πολλές περισσότερες φορές από ό,τι έχει αναφερθεί προηγουμένως».

Προσθέτει ότι ο πρόεδρος Τραμπ «αναφέρεται ως επιβάτης σε τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες ήταν παρουσα και η Μάξγουελ». Ο αποστολέας και ο παραλήπτης του email έχουν σβηστεί. Ωστόσο, στο κάτω μέρος του email αναγράφεται βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Το όνομα έχει επίσης σβηστεί.

Ο πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τη σχέση του με τον Έπσταϊν και η παρουσία σε οποιαδήποτε από τις πτήσεις του Έπσταϊν δεν υποδηλώνει κάποια αδικοπραγία.

Άλλες σημαντικές αποκαλύψεις στην ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν:

  • Ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταγράφουν ότι η Μητροπολιτική αστυνομία της Βρετανίας επικοινώνησε με το FBI τον περασμένο μήνα για να ρωτήσει εάν υπάρχουν τρέχουσες έρευνες σχετικά με τη σχέση του ατιμασμένου πρώην πρίγκιπα με τον Έπσταϊν.
  • Ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δείχνουν Αμερικανούς δικηγόρους που ισχυρίζονται «διάφορες ανακρίβειες πραγματικών περιστατικών» σε δήλωση που παρείχαν εκ μέρους του Άντριου κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους για τον Έπσταϊν.
  • Πολλαπλές αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ , συμπεριλαμβανομένου ενός ισχυρισμού ενός ανώτερου Αμερικανού δικηγόρου ότι ο Τραμπ βρισκόταν σε πτήση τη δεκαετία του 1990 με τον Έπσταϊν και μια 20χρονη γυναίκα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για το εάν η γυναίκα ήταν θύμα κάποιου εγκλήματος και ο Τραμπ αρνείται επανειλημμένα ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα.
  • Αρχεία με διορθώσεις που διαπιστώθηκε ότι μπορούν να αφαιρεθούν μέσω τεχνικών του Photoshop ή απλώς με επισήμανση κειμένου για επικόλληση σε αρχείο επεξεργασίας κειμένου.

Στην Ουάσινγκτον εν τω μεταξύ, ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, κάλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για «τουλάχιστον 10 πιθανούς συνεργούς του Τζέφρι Έπσταϊν » που εξετάζει και ρώτησε γιατί δεν άσκησε δίωξη.

