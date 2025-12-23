Υπόθεση Έπσταϊν: Το email από τον «αόρατο άνθρωπο» στο Μπαλμόραλ

Τα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων ένα email προς τη Γκισλέιν Μάξγουελ «από το Μπαλμόραλ» που ζητούσε «ακατάλληλες φίλες» 

Υπόθεση Έπσταϊν: Το email από τον «αόρατο άνθρωπο» στο Μπαλμόραλ

O καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν που αυτοκτόνησε στη φυλακή

Νέο φως στα έργα και τις ημέρες του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν ρίχνουν τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν απο το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και περιλαμβάνουν μια εικόνα του φίλου του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ - πρώην πρίγκιπα Άντριου - να βρίσκεται ξαπλωμένος δίπλα σε πέντε γυναίκες.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις περιλαμβάνουν μια σειρά από email που γράφτηκαν μεταξύ της Μάξγουελ και του «Αόρατου Άνθρωπου» από το Μπαλμόραλ με τη διεύθυνση email «abx17@dial.pipex.com». Τον Αύγουστο του 2001, ο άντρας που υπογράφει τα μηνύματά του με την ένδειξη «A xxx» γράφει στη Μάξγουελ: «Είμαι εδώ πάνω, στην καλοκαιρινή κατασκήνωση Μπαλμόραλ για τη βασιλική οικογένεια ».

maxwell.jpg

Ισχυρίζεται ότι είναι «εντελώς εξαντλημένος» και λέει «Τα κορίτσια» είναι «εντελώς συντετριμμένα», πριν ρωτήσει πώς είναι η Μάξγουελ. Γράφει: «Πώς είναι το Λος Άντζελες; Μου βρήκες νέες ακατάλληλες φίλες; Ενημέρωσέ με όταν βρεις, καθώς είμαι ελεύθερος από τις 25 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου και θέλω να πάω κάπου ζεστά και ηλιόλουστα με διασκεδαστικούς ανθρώπους πριν χρειαστεί να βάλω τη μύτη μου στο μυλόπετρα για το φθινόπωρο». Καταλήγει: «Είμαι ευγνώμων για οποιεσδήποτε ιδέες! Τα λέμε xxx».

Λίγες μέρες αργότερα, η Μάξγουελ απαντά: «Λυπάμαι πολύ που σε απογοητεύω, ωστόσο η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί. Κατάφερα να βρω μόνο κατάλληλους φίλους». Υπογράφει το μήνυμά της ως «Φιλιά Gx». Ο άντρας απαντά στις 18 Αυγούστου: «Απελπισμένος!» Προσθέτει ότι έχασε τον παρκαδόρο του εκείνη την εβδομάδα. «Ήταν μαζί μου από τότε που ήμουν 2 ετών», αναφέρει το μήνυμα.

Μια φωτογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ και του Τζέφρι Έπσταϊν να χαλαρώνουν στην ξύλινη καλύβα της Βασίλισσας στο Μπαλμόραλ είχε προβληθεί προηγουμένως στη δίκη της για σεξουαλική κακοποίηση. Η Μάξγουελ συνομιλεί με τον Έπσταϊν ανάμεσα στα γραφικά υψίπεδα κοντά στο Κάστρο Μπαλμόραλ.

Νέα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν σήμερα το πρωί περιλαμβάνουν το συγκλονιστικό «Αίτημα για Βοήθεια» που εστάλη στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου , με το οποίο ζητείται να κανονίσουν οι πράκτορες του FBI να ανακρίνουν τον τότε Δούκα της Υόρκης. Αναφέρει ότι υπήρχαν «αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πρίγκιπας Άντριου ενεπλάκη σε σεξουαλική συμπεριφορά στην οποία εμπλέκεται ένα από τα θύματα του Έπσταϊν».

epstein.jpg

O πρώην πρίγκιπας Άντριου ξαπλωμένος σε πέντε γυναίκες με τη Μάξγουελ στο φόντο

Σε μία φωτογραφία ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ βρίσκεται ξαπλωμένος στην αγκαλιά πέντε γυναικών. Ντυμένος με μαύρη γραβάτα, ο πρώην Δούκας της Υόρκης φαίνεται να γελάει με τη Μάξγουελ,η οποία στέκεται στο βάθος. Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν και δήλωσε ότι δεν «είδε, δεν έγινε μάρτυρας ούτε υποψιάστηκε καμία συμπεριφορά του είδους που οδήγησε στη συνέχεια στη σύλληψη και την καταδίκη του».

Τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν εκατοντάδες βίντεο ή ηχητικά αρχεία, κυρίως υλικό από κάμερες ασφαλείας από τον Αύγουστο του 2019, τον μήνα που ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε περίπου 11.000 συνδέσμους προς νέα έγγραφα στο διαδίκτυο, αλλά ορισμένοι από αυτούς φαίνεται να μην οδηγούν πουθενά.

