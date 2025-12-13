Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ: Η αστυνομία κλείνει την έρευνα για διαρροή πληροφοριών της Τζιούφρε

Η αστυνομία αρχειοθέτησε την υπόθεση, παρά τους ισχυρισμούς ότι ο πρώην πρίγκιπας ζήτησε εμπιστευτικές πληροφορίες για την κατήγορό του. Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί τις βρετανικές Αρχές ότι δεν ανέμεναν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από τις ΗΠΑ

Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ: Η αστυνομία κλείνει την έρευνα για διαρροή πληροφοριών της Τζιούφρε
Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ
Αρχείου - AP
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο 13/12, ότι δεν θα προβεί σε «καμία περαιτέρω ενέργεια» σχετικά με τους ισχυρισμούς που θέλουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου να ζήτησε από τον σωματοφύλακά του πληροφορίες για τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Οι καταγγελίες, που δημοσιεύθηκαν αρχικά από τη Mail on Sunday τον Οκτώβριο, ανέφεραν ότι ο τότε πρίγκιπας παρείχε στον αξιωματικό την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της Τζιούφρε, λίγο πριν από τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας τους τον Φεβρουάριο του 2011.

Η αστυνομία αναγνώρισε ότι η περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων «δεν θα προσέφερε επιπλέον αποδείξεις εγκληματικών πράξεων ή παράπτωμα».

Η αντίδραση της οικογένειας και τα νέα στοιχεία

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες αναφορές, αλλά αρνείται με συνέπεια όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του.

Εκπρόσωπος της αστυνομικής δύναμης δήλωσε: «Η Met παραμένει δεσμευμένη στην ενδελεχή αξιολόγηση οποιασδήποτε νέας πληροφορίας που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την υπόθεση. Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει επιπλέον στοιχεία που να υποστηρίζουν την επανεκκίνηση της έρευνας. Ελλείψει οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίας, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζιούφρε έφυγε από τη ζωή νωρίτερα φέτος. Η οικογένειά της εξέφρασε τη βαθιά απογοήτευσή της για την απόφαση να ανασταλεί η έρευνα «χωρίς εξήγηση και χωρίς να μιλήσουν μαζί μας».

Οι συγγενείς πρόσθεσαν ότι είναι «έκπληκτοι» που η μητροπολιτική αστυνομία δεν ανέμενε την επικείμενη δημοσίευση των φακέλων Έπσταϊν από το Κογκρέσο.

Οι σοβαρές κατηγορίες

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε είχε ισχυριστεί ότι ήταν μεταξύ των κοριτσιών και νεαρών γυναικών που έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν και τον κύκλο του. Ισχυριζόταν ότι αναγκάστηκε να συνευρεθεί σε τρεις περιπτώσεις με τον τότε πρίγκιπα, συμπεριλαμβανομένης μιας φοράς στο Λονδίνο το 2001, όταν ήταν 17 ετών.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο BBC Newsnight το 2019 ότι «δεν θυμάται καθόλου» τη συνάντηση με την Τζιούφρε και ότι «δεν είχαν ποτέ κανενός είδους σεξουαλική επαφή». Η υπόθεση πολιτικής αγωγής εναντίον του στις ΗΠΑ έληξε το 2022 με οικονομικό διακανονισμό.

Η Τζιούφρε, στην αυτοβιογραφία της που δημοσιεύθηκε μετά θάνατον, περιέγραψε τις κατηγορίες της λεπτομερώς, ισχυριζόμενη μάλιστα ότι η τρίτη φορά που συνευρέθηκε με τον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ ήταν στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, ως μέρος ενός «οργίου».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα φέτος, ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ «απογυμνώθηκε» από τον τίτλο του πρίγκιπα και αναμένεται να εγκαταλείψει την έπαυλή του, Royal Lodge, μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο, λόγω της έντονης πίεσης για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. Την Παρασκευή, ο ίδιος εμφανίστηκε σε νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τους Δημοκρατικούς, τονίζοντας τους δεσμούς του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα.

*Με πληροφορίες από BBC

