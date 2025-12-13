Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

Σοβαρά ερωτήματα έχει προκαλέσει μία από τις 19 φωτογραφίες, από μία συλλογή 95.000 εικόνων, που κυκλοφόρησαν από Δημοκρατικούς και αφορούν στο σκάνδαλο Επαστάιν, όπου εμφανίζονται μεταξύ άλλων Ντόναλντ Τραμπ, τον Κλίντον και τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Στην επίμαχη που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο, φαίνεται μία αχρονολόγητη φωτογραφία με κορνίζα σε περίοπτη θέση στο γραφείο του Έπσταϊν, στο σπίτι του στο Μανχάταν, όπου απέναντί του κάθεται ο Στιβ Μπάνον, ο οποίος του παρείχε καθοδήγηση στα μέσα ενημέρωσης και συμβουλές για την αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας του.

Η φωτογραφία στη δεξιά γωνία του γραφείου που βλέπει προς τον Έπσταϊν φαίνεται να δείχνει ένα άτομο ξαπλωμένο. Μία μαύρη ταινία προστατεύει την ταυτότητα.

Αν και το περιεχόμενο της εικόνας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, μακάβριοι ισχυρισμοί έχουν φουντώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους σχολιαστές να την αποκαλούν «πολύ ενοχλητική», καθώς και «άθλια και αηδιαστική».

Yes, I agree… this photo, or live feed, or whatever the hell it is… on Epstein’s desk… is extremely disturbing. pic.twitter.com/6SyH3FXkHH — plz?recycle (@RecyclePleaz) December 12, 2025

Δεν είναι σαφές γιατί οι Δημοκρατικοί της Βουλής επέλεξαν να δημοσιοποιήσουν αυτές τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Οι περισσότεροι από τους άνδρες που απεικονίζονται με τον Έπσταϊν στις νέες φωτογραφίες έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με τον αποθανόντα παιδόφιλο.

Ο πρόεδρος Τραμπ, που εμφανίζεται στις φωτογραφίες, ήταν μακροχρόνιος συνεργάτης του Έπσταϊν από τη δεκαετία του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000, και νωρίτερα φέτος διέταξε τη δημοσιοποίηση κάποιου υλικού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ήταν ήδη δημόσιο, απογοητεύοντας επικριτές και εξέχοντες συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Ο Έπσταϊν, ένας χρηματοδότης της Νέας Υόρκης που είχε ένα σπίτι στο Παλμ Μπιτς, ήταν μέλος του κλαμπ του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο μέχρι που εκδιώχθηκε για «ανατριχιαστική» συμπεριφορά προς νεαρές γυναίκες γύρω στο 2006.

Ο Τραμπ αποκάλεσε επανειλημμένα τα αρχεία του Έπσταϊν «φάρσα» των Δημοκρατικών τους τελευταίους μήνες, παρά την εκστρατεία με την υπόσχεση να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του.

Εν μέσω επίθεσης από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, το νομοσχέδιο Έπσταϊν ψηφίστηκε από το Κογκρέσο στις 19 Νοεμβρίου πριν υπογραφεί από τον Τραμπ την ίδια μέρα.

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για σεξουαλική εμπορία τον Ιούλιο του 2019, αλλά βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν τον επόμενο μήνα, ενώ περίμενε τη δίκη. Ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 αφού οι εισαγγελείς παρουσίασαν στοιχεία ότι προμήθευε κορίτσια ηλικίας 14 ετών για κακοποίηση από τον Έπσταϊν. Εκτίει ποινή 20 ετών στη Φλόριντα.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, τότε 16 ετών, εργαζόταν ως συνοδός αποδυτηρίων σπα στο Μαρ-α-Λάγκο το καλοκαίρι του 2000 όταν η Μάξγουελ την προσέλαβε ως «περιοδεύουσα μασέρ» για τον Έπσταϊν.

Η Τζιούφρε ισχυρίστηκε ότι διακινήθηκε παγκοσμίως από τον Επστάιν και τη Μάξγουελ, υπομένοντας σεξουαλική κακοποίηση στις ιδιοκτησίες του και συστήθηκε σε προσωπικότητες υψηλού προφίλ όπως ο πρώην πρίγκιπας Άντριου.

Ο λογαριασμός της, που περιγράφεται λεπτομερώς στις καταθέσεις του 2015, στις καταθέσεις του 2019 και στη δίκη του Μάξγουελ το 2021, αποκάλυψε τις τακτικές στρατολόγησης του Έπσταϊν.

Η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, απάλλαξε τον Τραμπ από κάθε αδίκημα στα απομνημονεύματά της.